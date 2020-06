AO VIVO: Governo do Estado lança pacote de retomada do esporte 

Curitiba – O Governo do Estado lança nesta terça-feira (9), às 15h, o Pacote de Retomada do Esporte. O superintendente Helio Wirbiski apresentará e comentará ações de retomada e do crescimento para o esporte no Paraná em transmissão ao vivo na página Esporte Paraná no Facebook.

A Secretaria Estadual de Esporte já cancelou a edição de 2020 dos Jogos Escolares, dos Jogos Bom de Bola, dos Jogos Abertos, das fases regionais e Final B dos Jogos da Juventude e de duas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza.

Outros cinco eventos estão adiados e em reestruturação desde 29 de abril: Jogos Abertos Paradesportivos, Jogos Universitários, Jogos Abertos de Combate, fase Final A dos Jogos da Juventude e Etapa Lindeiros dos Jogos de Aventura e Natureza.