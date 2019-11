AO VIVO: Acompanhe o julgamento da apelação criminal do ex-presidente Lula

Está em curso nesta quarta-feira (27) no TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o julgamento da apelação criminal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relativa à ação do sítio de Atibaia. Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão.

Além da 8ª Turma, haverá outras três sessões de julgamento. A sessão da 4ª Turma, especializada em Direito Administrativo, terá início às 9h30. A 6ª Turma, que julga ações previdenciárias, inicia às 10h. Já às 14h, reúne-se a 3 ª Seção, formada pelas Turmas especializadas em Direito Previdenciário.