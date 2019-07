Anfitriãs dão pontapé inicial às disputas com vitória na abertura dos JAPS em Dois Vizinhos

O Ginásio de Esportes Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, foi palco, na noite de quinta-feira(04), da cerimônia de abertura da primeira etapa da fase regional do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS) – Divisão B. Com a presença de autoridades, lideranças esportivas e comunidade em geral, foram calorosamente recepcionados pelo público as delegações de 23 municípios de abrangência do Núcleo Regional de Esportes da Região 9, que, durante sete dias, vão buscar a classificação à próxima fase da competição.

Grande parceiro do Estado, o município duovizinhense volta a ser palco de uma fase regional dos JAPS. Para o secretário geral do governo municipal, Itamar Boareto, que representou o prefeito em exercício de Dois Vizinhos, Dig Junior, disse ser uma grande satisfação receber 1.324 pessoas, entre atletas, dirigentes esportivos, técnicos, arbitragem e coordenação geral. “Agradecemos o Estado do Paraná por contemplar o nosso município para receber essa fase da competição, temos certeza que vão ser dias repletos de muito esporte, de integração e superação. O município fica muito satisfeito em receber todos e a comunidade com certeza irá acompanhar as equipes do Sudoeste do Paraná em atuação”, declarou.

Um dos momentos mais especiais da solenidade foi protagonizado pela jogadora de voleibol Aline Dalmonin, que conduziu a tocha e acendeu a pira olímpica. Ela disputará a competição com a equipe de voleibol da cidade anfitriã. Em seu currículo estão a conquista do tricampeonato dos Jogos Integração Esportiva de Palmas, tetracampeã da Copa Palmas e do Campeonato Municipal de Dois Vizinhos, bicampeã regional dos Jogos Escolares do Paraná, vice-campeã regional e estadual dos Jogos da Juventude do Paraná, pentacampeã regional dos Jogos Abertos, campeã regional de vôlei de praia dos Jogos Sesi, bicampeã dos Jogos Jamsop’s, dentre outros.

Referência no futsal feminino, Daniela Alberton, conhecida popularmente como Dani Pato, traduziu a lealmente e o respeito aos competidores no juramento do atleta, convidando a todos para realizá-lo junto com ela. Natural de Dois Vizinhos, Dani jogou futebol profissionalmente, compondo as equipes dos Santos e do Palmeiras. Jogou ao lado de grandes ícones do futebol feminino brasileiro como Cristiane e Marta, esta eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Na sua carreira foi campeã da Copa Libertadores, bicampeã da Copa Brasil, campeã dos campeonatos paulista e pernambucano, vice-campeã do Campeonato Paranaense de Futebol 7, dentre outros.

Estiveram presentes ainda o chefe do Núcleo Regional de Esportes da Região 9, Écio Verona, a secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Luciana Perondi, o diretor municipal de Esportes, Adriano Santini, o representante do Núcleo Regional de Educação, Dirsio da Silva, o secretário municipal de Agricultura, Mauri Ferreira, o vice-prefeito de Boa Esperança do Iguaçu, Givanildo Trumi e o vereador de Enéas Marques, Marcelo Antunes.

Pontapé inicial

Após a abertura, deram o pontapé inicial da disputa as equipes de futsal de Dois Vizinhos e Mariópolis. O confronto começou equilibrado, com as duas seleções criando boas chances de abrir o placar, mas quem saiu na frente foram as visitantes, ao balançar a rede aos 9’47, com gol da camisa 7 Stefanie Basi. As donas da casa foram pra cima e aos 10’22 deixaram o placar tudo igual, com gol de Crislaine Ballmann. Melhor em quadra e com maior domínio de bola, não demorou muito para as anfitriãs ampliarem a vantagem, goleando as adversárias por 4 a 1.

Autora de um gol e de três assistências, a camisa 10 Dani Pato disse estar muito feliz por voltar a vestir a camisa da sua cidade natal. “É uma grande honra voltar para casa e vestir essa camisa, joguei muitos anos fora e hoje estar aqui, podendo representar o time da onde eu nasci, é uma alegria sem tamanho. Começar com uma vitória sempre é muito importante, espero que possamos ir muito bem na competição e que dê tudo certo para sermos campeãs”, enfatizou, contando que jogar em gera uma expectativa maior para buscar por resultados positivos. “Por ser time da casa sempre tem uma expectativa maior, uma pressão, mas nosso time é muito bom, se darmos o nosso melhor, automaticamente o resultado vem”, frisou.

Com 11 equipes masculinas, a bocha também deu início a sua competição. Na estreia, a equipe de Marmeleiro venceu São João por 2 a 1, com parciais 12/08, 08/12 e 12/02. E o elenco de Chopinzinho superou por 3 a 0 Honório Serpa. As partidas serão retomadas nesta sexta-feira, a partir das 08h30, no Clube 12 de Setembro.

Competição

Para definir os campeões regionais, a disputa será realizada em duas etapas classificatórias, sendo a primeira de 04 a 07 de julho e a segunda entre os dias 12 e 14 de julho.

Em busca da vaga à fase final estão mais de 1.100 atletas, distribuídos em 76 equipes dos municípios de Ampére, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Sucesso do Sul, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Mariópolis, Marmeleiro, Palmas, Pato Branco, Renascença, Santo Antonio do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê, além a cidade-sede.

Em disputa estarão sete modalidades, sendo basquete, bocha, bolão, futebol, futsal, handebol e voleibol. Com jogos simultâneos, recebem os confrontos os ginásios de esportes Teodorico Guimarães, Unisep e Jirauzão, o Clube 12 de Setembro, o Estádio Olho Vivo, os campos do Eclipse e São Francisco de Assis, além do Bolão Nove Paus, de Boa Esperança do Iguaçu.

A programação começa nesta sexta-feira (06), a partir das 08h15. Para conferir a tabela completa dos jogos clique aqui.

Os campeões regionais se credenciam para disputar a fase final da Divisão B, que ocorre de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. As duas melhores equipes classificadas na Divisão de Acesso sobem para a principal divisão e podem já ‘brigar’ pelo título da Divisão A entre os dias 11 e 20 de outubro, em Toledo.

Acompanhe pela fanpage dos JAPS www.facebook.com/jogosabertospr informações diárias sobre a competição, que ocorre simultaneamente em mais 11 cidades: Assaí, Bituruna, Boa Esperança, Campo Largo, Guaraniaçu, Jandaia do Sul, Palotina, Pitanga, Prudentópolis, Tapejara e Terra Rica.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, e contam com o apoio do município de Dois Vizinhos.