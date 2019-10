ANEL VIÁRIO – 2ª etapa das obras em andamento

Está em andamento a segunda etapa das obras de reconstrução do Contorno Sul de Marechal Cândido Rondon, conhecido como Anel Viário. A obra total custará R$ 3,6 milhões e foi dividida em quatro etapas. O trecho que compreende da Avenida Irio Welp até o trevo que dá acesso ao Distrito de Margarida já está liberado. Já essa segunda etapa vai do trevo até a curva do ferro velho e está sendo pavimentada. A terceira etapa compreende o trecho que liga a curva da pista de motocross até a chácara da Apae, ainda não iniciada; enquanto o quarto trecho, da chácara da Apae até a Avenida Rio Grande do Sul, também já está finalizada.