André Marques na Copa Truck

Exatos 35 dias separam o fim da etapa de Rivera com o início da etapa de Cascavel da Copa Truck. Esse é o tempo que André Marques teve para se recuperar de uma tríplice fratura no pulso esquerdo. Mesmo tendo passado por uma cirurgia para a colocação de uma placa, a evolução da calcificação foi satisfatória. André Marques participou ontem do treino extra para os caminhões no Autódromo Zilmar Beux, que serviu de avaliação final. “O prazo inicial dado pelos médicos foi de 60 dias, mas passei por uma avaliação médica na última segunda-feira que mostrou que a fixação do material cirúrgico e a cicatrização estão bons. O teste final foram as voltas na pista. Ainda tem um pouco de dor, mas nada que possa impedir de ir para a prova”, contou André após algumas voltas.

Próxima semana

A sequência de grandes eventos em Cascavel prossegue no próximo fim de semana. A programação no Autódromo Zilmar Beux começa na sexta-feira com o Racha Noturno e prossegue no sábado e no domingo com Paranaense de Velocidade, Fórmula Academy e Metropolitano de Marcas,