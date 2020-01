Anac certifica Aeroporto de Toledo

Toledo – Dez dias antes de completar um ano de operação de voos diários da empresa Azul Linhas Aéreas, a Anac (Agência Nacional de Viação Civil) concedeu o Certificado Operacional de Aeroporto à Prefeitura de Toledo, operadora do Aeroporto Luiz Dalcanale Filho.

Para o prefeito Lucio de Marchi, essa é uma grande conquista do Município: “Nesse primeiro ano de voos diários da Azul, 24 mil pessoas já decolaram e pousaram em Toledo. Nesse período tínhamos uma autorização provisória da Anac, mas no dia 30 de dezembro de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria 3975 com o certificado oficial e definitivo dos 47 itens exigidos pela Anac para poder operar e oficializar nosso aeroporto”.

Lucio agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, da Acit (Associação Comercial e Industrial de Toledo) e também de vários empresários que não mediram esforços para que esse momento se tornasse realidade, além do governo do Estado, pelos incentivos oferecidos.

“O aeroporto trouxe grande visibilidade para Toledo. Ele é fundamental para fortalecer e solidificar realmente a área econômica do Município de Toledo. Isso é bom para todos, para as empresas, pois amplia as possibilidades de novos negócios. E é bom para os trabalhadores, pois, com o fortalecimento das empresas locais, possibilita a geração de mais empregos, mais renda e mais divisas”, complementou.

O secretário de Desenvolvimento, Jozimar Polasso, disse que foram gastos mais de R$ 1,5 milhão para manutenção da pista, mais de R$ 800 mil no Plano Aeroviário, entre tantos investimentos.

Certificação

A certificação operacional fica condicionada, ao menos, à manutenção, pelo operador aeroportuário, dos aspectos avaliados no âmbito do processo por meio do qual a outorga foi concedida. O aeroporto pode ser utilizado regularmente por quaisquer aeronaves compatíveis com o código de referência 2C ou inferior. Para aviões como o ATR-72 da Azul será permitida a operação apenas em condições meteorológicas de voo visual.