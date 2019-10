Amistosos: Seleção brasileira começa a se reunir em Singapura

Rio de Janeiro – Com direito a batucada feita por torcedores em Singapura, a seleção brasileira masculina de futebol começou a se apresentar na manhã nessa segunda-feira (7) para os amistosos contra Nigéria e Senegal. Nove jogadores chegaram ainda no início do dia para a concentração da equipe no país asiático.

Neymar, Thiago Silva e Marquinhos foram os três primeiros a desembarcar em Singapura. Juntamente com o preparador físico Ricardo Rosa, eles se apresentaram ainda antes das 8h do horário local. Em seguida, Richarlison, Roberto Firmino, Fabinho, Lucas Paquetá e, um pouco mais tarde, Casemiro e Éder Militão fecharam a primeira leva de jogadores. Mais tarde, Daniel Alves e o meia Philippe Coutinho completaram a lista do primeiro dia.

Com 11 deles, Tite comandou o primeiro trabalho da seleção brasileira em Singapura, onde o Brasil fará dois amistosos. O primeiro deles será contra Senegal, na quinta-feira (10), e o outro contra a Nigéria, no domingo (13). As duas partidas estão marcadas para as 9h pelo horário de Brasília (20h local).