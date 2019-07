Amistoso: Vasco desafia o Foz na fronteira

Foz do Iguaçu – Em má fase no Campeonato Brasileiro da Série A, o time vascaíno aproveita a pausa da Copa América para acertar a equipe que vem fazendo uma péssima campanha. O time carioca está apenas um ponto à frente do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o também carioca Fluminense, que tem oito pontos.

Para isso, o Vasco vai à tríplice fronteira desafiar o Foz. O jogo, às 20h no Estádio do ABC, vai servir de preparação antes da retomada do Brasileiro.

Já para o Foz, o amistoso será um teste para a disputa da Taça Federação Paranaense de Futebol (FPF), que começa no dia 28 e vale uma vaga na Série D do Brasileiro em 2020.

Esta será a segunda vez no ano em que o Azulão da Fronteira recebe uma equipe da série A do Brasileiro no Estádio ABC. A primeira foi em fevereiro, quando enfrentou o Ceará, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o Foz do Iguaçu FC empatou no tempo normal e foi desclassificado apenas na cobrança de pênaltis.

Ingressos

Os ingressos para a partida estão à venda e custam R$ 35. Torcedores que forem com a camisa do Foz do Iguaçu ou do Vasco pagam apenas R$ 25. As vendas são realizadas em pontos de Foz, Cascavel e outras cidades da região, além da internet.

Os times

Na Série A, o Vasco é o 15º colocado, com nove pontos (duas vitórias, três empates e quatro derrotas). O time volta a jogar pela competição no dia 13, sábado, contra o Grêmio, às 17h, na Arena do Grêmio.

Já o Foz do Iguaçu foi rebaixado no Campeonato Paranaense, terminando na lanterna na classificação geral. O Azulão, como é conhecido, parou ainda na segunda fase da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis para o Ceará. O time disputou também a Série D do Brasileiro, ficando em último no grupo A15, com uma vitória e cinco derrotas.