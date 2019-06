Amistoso: Brasil deixa polêmica com Neymar fora de campo para enfrentar Catar

Rio de Janeiro – Com todas as atenções voltadas para Neymar, envolvido em uma delicada situação judicial, o Brasil tem a difícil tarefa de deixar a polêmica fora de campo e se concentrar no duelo contra o Catar nesta quarta-feira, no primeiro dos dois amistosos que fará rumo à Copa América 2019. A partida será disputada às 21h30 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com arbitragem venezuelana.

Os times se enfrentam em aquecimento para o torneio organizado neste ano pelo Brasil e no qual a seleção catariana, campeã asiática, participará pela primeira vez como convidada.

A acusação de estupro formalizada por uma jovem contra Neymar e divulgada no sábado desviou toda a atenção do Brasil, sede do torneio que começa no dia 14 de junho, e se centrou no astro da seleção que chegou ao Rio de Janeiro há 12 dias para se juntar aos companheiros nos treinos.

Neymar, que há uma semana teve que entregar a faixa de capitão a Daniel Alves, treinou na segunda-feira com a equipe, cujos principais destaques manifestaram apoio ao atacante. Assim, o camisa 10 tenta se concentrar nos amistosos de hoje e de domingo, contra Honduras.

Do outro lado, a seleção catariana, que chegou ao Brasil há uma semana, sendo a primeira equipe a desembarcar no País para disputar a Copa América, chega empolgada à América do Sul. O Catar conquistou este ano a Copa da Ásia pela primeira vez, ao derrotar na final por 3 a 1 o Japão, que também vai participar desta edição da Copa América como seleção convidada.

Comandada pelo espanhol Félix Sánchez, a seleção catariana aproveitará a experiência como parte de sua preparação para a Copa do Mundo que irá sediar em 2022. Em seus últimos 15 jogos, o Catar sofreu apenas duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Catar – 5/6, às 21h30

Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luis; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Técnico: Tite

Al-Sheeb; Hassan, Hisham e Khoukhi, Pedro Miguel; Salman, Madibo, Hatem e Akram; Hasan e Almoez Ali. Técnico: Félix Sánchez