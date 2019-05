Aluna-atleta veterana

Abertas na sexta-feira, as disputas da 59ª edição dos Jups (Jogos Universitários do Paraná) seguem intensas em Maringá. Na natação, entre calouros e veteranos, está a cascavelense Ana Carolina Lucietto (foto), jovem com um longo histórico de participação.

Pela primeira vez como pós-graduanda, a aluna da Unipar está em sua 6ª edição na competição. Ela relembra de sua primeira vez nos Jogos e fala sobre a grande evolução dos Jups. “Eu vim de uma geração que nadou os escolares, é uma sequência boa. Como é meu sexto ano, consigo perceber a evolução de como era lá em 2014 para agora. Estamos tendo nadadores de nível mundial”, explica.

Sempre medalhando, a estudante tem dois recordes na competição – 400m livre e 800m livre – e busca, neste ano, conseguir subir suas metas e chegar, mais uma vez, nos Jogos Universitários Brasileiro. Para que isso ocorra, ela sabe que precisa se empenhar, assim como fez nos anos anteriores.

“Conforme os anos [foram passando], mantemos a evolução. Nadei um pouco mais de provas, e diferentes, que não nadava geralmente. Acho que o empenho, do começo ao fim, foi crescendo e melhorando”, diz a nadadora cascavelense, que ampliou sua coleção de medalhas dos Jogos Universitários do Paraná com um exemplar de cada desta edição. Ela foi ouro nos 1.500m livre, prata nos 800m livre e bronze nos 100m costas.