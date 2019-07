Alerta: Cascavel registra sete incêndios em um dia

Sete incêndios em vegetação foram registrados ontem (9) em Cascavel. Seis deles na área urbana e um na área rural.

O trabalho para o Corpo de Bombeiros começou no Bairro Parque Verde próximo do meio-dia. Pouco depois um foco foi registrado na Rua Europa, no Bairro Periollo. Cerca de 30 minutos depois o fogo tomou conta do mato seco na Rua Luísa Padovani Fanhame, Bairro Morumbi, e a proximidade de casas do local do incêndio deixou os moradores preocupados.

Durante a tarde, os focos foram registrados de forma simultânea em diversas regiões da cidade e Cascavel ficou tomada pela fumaça.

O primeiro incêndio com diversos focos aconteceu na Rua Leone Pancaldo, no Bairro Universitário. A área atingida era grande e os bombeiros tiveram bastante trabalho para fazer o controle. Ao mesmo tempo focos foram registrados na esquina das Ruas Arapongas e Affonso José Martins, no Conjunto Sanga Funda, e também na esquina das Ruas Helena Scherloski e Ângelo Salvatti, no Bairro Cascavel Velho. Nestes dois últimos, grande quantidade de fumaça se espalhou por bairros vizinhos.

O sétimo foco foi registrado na área rural e foi controlado pelos próprios moradores. Todos os focos foram registrados em vegetação que secou em decorrência das fortes geadas registradas no último fim de semana. A suspeita é de que todos os casos tenham sido provocados.

Não houve registro de feridos, mas é importante que a população redobre o cuidado e evite ações como queimada de lixo em terrenos ou em locais próximos à vegetação.