Alep aprova projeto que concede a Cascavel título de Capital do Oeste

Cascavel – Apesar de já popular, Cascavel agora tem o direito legal de agregar oficialmente o título de Capital do Oeste do Paraná. Durante a sessão ordinária dessa terça-feira (17) na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), os deputados estaduais aprovaram, em primeiro turno, o Projeto de Lei 188/2017, de autoria do deputado Marcio Pacheco (PDT), que concede ao Município o título de Capital do Oeste.

“Cascavel não para de crescer graças ao arrojo e à pujança de seus moradores. Atualmente, a cidade ostenta inúmeros destaques positivos em diversos setores. Por conta disso, a cidade ganhou, informalmente, o apelido de Capital do Oeste. Entendo que é merecida e justa essa homenagem”, justifica Pacheco.

De acordo com ele, a aprovação da matéria na Alep é mais um passo para oficializar o título. O passo final será a sanção do projeto de lei pelo Executivo estadual.

A tramitação da proposição na Alep durou dois anos e meio e a aprovação ocorre um mês depois do aniversário da cidade, que completou 68 anos no dia 14 de novembro.

Para atingir o destaque regional, foi um longo caminho percorrido. A cidade cresceu e se tornou sede da região metropolitana, polo estratégico do Mercosul e o quinto município mais populoso do Estado – em agosto de 2019 a população estimada era de 328.454 habitantes, segundo o IBGE.

Emancipada em 14 de novembro de 1951 do Município de Foz do Iguaçu, Cascavel experimentou vários ciclos econômicos, destacando-se o da madeira nas décadas de 30,40, 50 e 60 e o da agricultura a partir da década de 70.

A cidade também virou destaque nas áreas de prestação de serviço, comércio e polo universitário, com mais de 20 mil estudantes, matriculados em diversas instituições de ensino superior. Devido à sua posição estratégica no Mercosul, Cascavel é apontada como uma das metrópoles do futuro e está na lista das 70 melhores cidades brasileiras para se construir uma carreira profissional.

O Município é considerado o centro político e econômico da região oeste do Estado, que compreende 50 municípios, com mais de 1,5 milhão de habitantes. “Cascavel é uma cidade que abre oportunidades para todos que moram aqui e projetam um futuro melhor”, destaca o deputado.

Esse desenvolvimento lhe rendeu de maneira informal o apelido de Capital do Oeste, que agora está sendo incorporado ao seu nome.