Ajax x Juve e United x Barça dão sequência à Champions

Londres – Aberta ontem, a fase de quartas de final da Liga dos Campeões terá outros dois duelos nesta quarta-feira: Ajax x Juventus e Manchester United x Barcelona, ambos às 16h (de Brasília).

No duelo na Holanda, a grade novidade da equipe italiana deve ser o retorno do astro Cristiano Ronaldo, que nesta semana voltou a treinar normalmente com o restante do elenco depois de três jogos ausente.

O camisa 7 perdeu três jogos com a Velha Senhora após sofrer um estiramento na coxa durante a partida entre Portugal e Sérvia, pelas eliminatórias da Euro 2020, no dia 25 de março.

A expectativa para seu retorno era grande, e o duelo diante do Ajax se tornou o grande objetivo da Juventus desde o início do tratamento. Com a recuperação, CR7 deve recuperar seu lugar entre os titulares na vaga do jovem Moise Kean. Já Chiellini e Emre Can são dúvidas.

UNITED X BARÇA

No outro jogo do dia, Manchester United x Barcelona, no Old Trafford, reúne grande expectativa por conta da exibição individual de Pogba e Messi. O time inglês busca apagar o retrospecto negativo contra os espanhóis – o Barça foi campeão nas duas oportunidades em 2008/09 e 2010/11 -, e o técnico Gunnar Solskjaer conta com o retorno de Paul Pogba, que cumpriu suspensão na eliminação do PSG no jogo de volta das oitavas de final.

Além do mais, os ingleses também contam com as presenças de Juan Mata, Jesse Lingard, Anthony Martial e Phil Jones, mas terão pela frente como adversário Lionel Messi, artilheiro da competição com oito gols. Além dele, o Barça terá em campo Dembélé, deve iniciar o duelo banco de reservas após sofrer um estiramento na coxa esquerda, enquanto Rafinha e Vermaelen, ainda se recuperam de lesão e são desfalques certos.