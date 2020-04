Agropar convoca associados para Assembleia Geral Extraordinária Digital

O diretor-presidente do Conselho de Administração da AGROPAR – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MÉDIO OESTE DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob n.º 00.718.713/0001-95, com sede na cidade e comarca de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, à Avenida Sesquicentenário, nº 118, Jardim América, nos termos do artigo 43-A da Lei 5.764/71, da IN nº 79 do DREI e estatuto social, CONVOCA, todos os associados aptos a votar, atualmente em número de 636 (seiscentos e trinta e seis) cooperados, a participarem e votarem a distância da Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se no dia 11 de maio de 2020 em primeira convocação às 13h, com a presença virtual mínima de 2/3 dos associados; em segunda convocação, às 14h, com a presença virtual de metade mais um dos associados, e, em última convocação, às 15h, com a presença virtual mínima de dez associados.

Confira a íntegra do Edital de Convocação: