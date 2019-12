Agência do Trabalhador oferta 2 mil vagas de emprego em Umuarama

A Agência do Trabalhador de Umuarama, no Noroeste, está intermediando 2 mil vagas de emprego de forma direta para a linha de produção com abate de aves da empresa Plusval Agrícola. Os interessados já devem se cadastrar. É necessário levar carteira de trabalho, RG e CPF. O processo seletivo acontecerá em janeiro e a empresa deve iniciar atividades em março de 2020.

“Faremos a seleção e o recrutamento por meio da agência local. Esse esforço por parte da equipe do Departamento do Trabalho fortalece ainda mais uma boa parceria com as empresas para disponibilizar novas vagas e, assim, gerar mais emprego e renda aos paranaenses”, afirmou o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

A Agência do Trabalhador de Umuarama fica na Avenida Rio Branco, 4211, e o horário de atendimento é das 8h às17h.

PLUSVAL– O novo abatedouro de aves no Paraná surge da união das cooperativas C-Vale e da Pluma Alimentos com intuito de reativar a estrutura da Averama, fechada na região há mais de dois anos.