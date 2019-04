Aftosa: audiências querem sensibilizar para o fim da vacinação

Medianeira – A menos de um mês para a que promete ser a última campanha de vacinação contra a febre aftosa no Paraná, o Estado tenta seguir para o convencimento de todos os elos da cadeia produtiva de que o status sanitário precisa ser alcançado, para o mercado interno, ainda neste ano. Há setores, sobretudo entre criadores nas regiões norte e noroeste do estado, que mostram resistência ao fim da imunização.

Segundo o presidente do Conselho de Sanidade Regional, o diretor-executivo da Frimesa, Elias Zydek, diante de todos os impasses e dúvidas que ainda permeiam o tema fez com que o setor produtivo acordasse com o Estado reuniões macrorregionais. No oeste, o encontro está marcado para o mês que vem, em plena vacinação de bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade.

O objetivo, lembra Zydek, não é fazer consulta pública, apenas apresentar laudos, relatórios e documentos determinando a condição sanitária do Paraná em se tornar área livre da doença sem vacinação. “Será uma rodada para esclarecimentos, tirar dúvidas sobre o tema. Aguardamos o calendário para nos organizarmos. O objetivo também é mostrar todos os relatórios de tudo o que foi feito, os resultados das auditorias do Mapa [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento] e as medidas adotadas pelo Estado. Já estamos preparados para o fim da vacinação e para o setor produtivo será um ganho imenso. Hoje, 65% do mercado mundial da carne suína, por exemplo, está fechado para o Paraná por contra da vacinação contra a aftosa”, reforçou.

A reportagem tentou contato com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) em Curitiba, mas ninguém atendeu as ligações.

Conscientizar os produtores

Enquanto isso, os núcleos regionais da Adapar se prepararam para o início da campanha de vacinação em maio. Na região deverão ser imunizados cerca de 572 mil animais de até 24 meses de idade.

Segundo o veterinário Juliano Moura, do Núcleo Regional de Cascavel, as orientações gerais sobre a imunização devem ser divulgadas na segunda quinzena deste mês.

Na linha de frente no contato com os pecuaristas, o veterinário também não sabe se essa será a última campanha, lembrando que, caso os animais tenham que ser vacinados em novembro, o Estado precisa encomendar as vacinas à indústria imediatamente.

Agora, os produtores paranaenses vão aplicar vacinas de 2ml, em vez dos 5ml de até então. Isso porque uma cepa do vírus foi tirada da dose.

Ocorre que, após problemas registrados na campanha de novembro de 2018, quando faltou vacina e o período de imunização precisou ser estendido, sobraram doses de 5ml nas casas agropecuárias. Elas também poderão ser aplicadas agora, mas ainda não se sabe se nesses casos a vacinação precisará ser assistida por técnicos da Adapar.

Além dessas dúvidas, uma preocupação está focada no produtor: “Na campanha passada já tivemos isso, muitos ficaram em dúvida se precisavam ou não vacinar. Mas é importante destacar: todos os animais [bovinos e bubalinos] até dois anos precisam ser vacinados, agora ainda mais do que nas anteriores, pois estamos prestes a parar com a vacinação, então a cobertura precisa ser ainda maior. Pretendemos intensificar essa informação nos meios de comunicação”, reforçou.

Ainda não se sabe se a vacina será mais barata agora, porque as casas agropecuárias só devem recebê-las a partir da próxima semana.