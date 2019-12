Afsu garante vaga para a grande final da Taça Paraná

No último domingo (01) o Umuarama Futsal garantiu vaga para a final da Taça Paranaense de Futsal de Salão (FPFS). O jogo aconteceu em casa, no Ginásio de Esporte Amário Vieira da Costa, o ‘Vieirão’, contra a equipe do São José dos Pinhais. O time de Umuarama finalizou a partida com um placar de 5 a 3 contra o adversário.

O primeiro jogo da final está marcado para sexta-feira (6) e último para o dia 13, a organização da FPFS ainda não divulgou a ordem dos locais de jogo.

O time umuaramense já possuía uma boa vantagem em cima do adversário, pois na partida de ida da semifinal, o time da Capital da Amizade venceu o São José dos Pinhais por 3 a 0, fora de casa. “O Umuarama fez dois jogos tranquilos contra o São José dos Pinhais, agora vamos começar a pensar nas estratégias e estudar o nosso próximo adversário e nos jogos da final” ressaltou o técnico da equipe umuaramense Nei Victor.

Próximo adversário

A final será disputada contra a equipe do Ampére Futsal, que empatou com o Maringá no primeiro jogo da semifinal e na última partida de volta, venceu a equipe maringaense por 5 a 0, tanto o Umuarama quanto o Ampére ficaram em primeiro lugar na fase classificatória de grupos, o Afsu no grupo ‘A’ e o adversário no ‘B’.

