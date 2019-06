Umuarama Futsal enfrenta fora de casa, o São Lucas de Paranavaí

Na busca de subir na tabela do Campeonato Paranaense Série Ouro, o Afsu Umuarama Futsal enfrenta hoje (6), fora de casa o São Lucas de Paranavaí.

No limite da classificação, o time de Umuarama precisa de duas vitórias seguidas para conseguir sair do 8ª lugar, mas para isso é preciso torcer pela derrota do Cresol Dois Vizinhos (que está em 7ª lugar com 19 pontos). Agora, se não sair vitorioso da partida contra Paranavaí, a equipe de Nei Victor continua estagnada nos 14 pontos e possivelmente cai na zona de rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o Afsu é visto como o favorito do confronto desta quinta-feira. O São Lucas, lanterna da Série Ouro, com 4 pontos, obteve até o momento uma vitória, um empate e nove derrotas.

Para este desafio, o técnico Nei Victor, contará novamente com reforço dos atletas que ficaram de fora nos últimos jogos. Foguinho que havia sofrido uma lesão no joelho, volta às quadras após um longo período afastado e o goleiro Matheus, que apresentou dores na coxa, também reforça novamente a equipe.

Em análise à ficha técnica do Afsu, o jogo de hoje é indispensável para o entrosamento dos atletas e será o momento propício para colocar em quadra as táticas repassadas pelo técnico.

O supervisor do Afsu, Marcos Tavares, afirma que apesar de o time ser considerado o favorito, vai encontrar dificuldades na partida contra o São Lucas. “A quadra do São Lucas é pequena o que leva o jogo para um nível maior de dificuldade, isso sem falar no tamanho do ginásio que é menor. A torcida paranavaienses comparecem em peso, apoiam e incentivam do começo ao fim, isso é um diferencial que conhecemos muito bem”, disse Tavares.

O jogo está marcado para às 20h30, no Ginásio Antônio Lacerda Braga em Paranavaí.