Adversário da “decisão” para o Coxa, Vitória tem greve por atraso de salários

Curitiba – Adversário do Coritiba na rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida marcada para este sábado (30) em Salvador e na qual o Coxa buscará o ponto que lhe falta para garantir o acesso, o Vitória vive dias turbulentos por situações extracampo. Ontem (27), os jogadores do time baiano decidiram não treinar com bola no gramado da Toca do Leão e realizar apenas trabalhos leves na academia, em protesto por salários atrasados.

A informação partiu da imprensa que cobre o dia a dia do clube. De acordo com o “Bahia Notícias”, já são dois meses de vencimentos atrasados, período que coincide com a garantia da permanência na Série B, depois de o Leão ter lutado contra o rebaixamento.

Foi o segundo ato de protesto dos atletas este mês. No último dia 11, o elenco decidiu não se concentrar para enfrentar o CRB, em partida que terminou empatada por 2 a 2 no Barradão, no dia seguinte. Ontem, os jogadores se reuniriam com o presidente Paulo Carneiro para tratar da questão dos salários atrasados.

O jogo entre Vitória e Coritiba está marcado para as 16h30 deste sábado, no Barradão, pela última rodada da Série B. O jogo não vale nada para os baianos, mas vale o retorno à Série A para o Coxa, que poderá garantir a vaga até com uma derrota, mas dependendo de outros resultados. Vale lembrar que este ano o Figueirense já teve um W.O. na Série B, em protesto de seus jogadores por salários atrasados.

No tapetão?

Depois de a Série A do Brasileiro voltar a ser “assombrada” pelo fantasma do tapetão, bem antes da definição dos quatro rebaixados, com a possível utilização irregular do jogador Clayton pelo Vasco, a Série B agora convive com o espanto de ter a classificação dos últimos colocados definida na Justiça. Tudo por conta do W.O. do Figueirense contra o Cuiabá, pela 17ª rodada, em 20 de agosto. Rebaixado, junto a São Bento, Criciúma e Vila Nova, o Londrina pretende entrar com uma ação no STJD pedindo a retirada de três pontos do time catarinense, baseado no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata do “abandono” a uma partida. O próprio artigo, entretanto, diz que a pena é a “perda dos pontos em disputa a favor do adversário”, ou seja, do Cuiabá. Já na Séria A o tema “tapetão” deve ganhar força na reta final do campeonato.