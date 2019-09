Adiada a penúltima etapa do Paranaense de Velocidade

A quinta e penúltima etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, que estava marcada para os dias 27 e 28 deste mês, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi adiada. A competição será realizada nos dias 12 e 13 de outubro.

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, explica que pediu o adiamento à Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) a pedido de pilotos e equipes. “A realização do Paranaense com o Turismo Nacional traria contratempos a muitas equipes que estão nas duas competições. Os mecânicos ficariam sobrecarregados. Também há o fato do Turismo Nacional estar na última etapa, com acirradas disputas pelos títulos de suas categorias”, diz Orlei.

Orlei também adianta que, em outubro, o Paranaense de Velocidade terá a programação a categoria F-4, e as Finais do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel.