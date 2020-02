ADI pelo Paraná: Vou de bicicleta, sobrinha de Moro e Carta de Foz

Batalha de outubro

As eleições municipais serão em outubro e os pré-candidatos de todo o País já correm atrás de informações e cursos. O ex-deputado Alex Canziani (PTB, por exemplo, será o principal painelista político do “Smart Election”, encontro no dia 10 de março em São Paulo. O evento contará também com palestrantes do universo eleitoral e Canziani, que nos últimos 30 anos teve oito mandatos consecutivos, vai falar dos “5 Passos Poderosos para Vencer uma Eleição”.

Temas

Outros temas serão trabalhados como financiamento de campanha, ferramentas eficientes e baratas para pesquisas e monitoramento de redes sociais; combate a fake news, aspectos jurídicos de campanha e a construção de autoridade nas redes sociais. Organizado pelo ProElection Mentoria, instituto de pesquisa “Opinião Política” e canal online “Você Candidato”, o Smart Election promete ser o mais inspirador e impactante evento sobre marketing político do Brasil. Mais informações e inscrições pelo site www.smartelection.com.br.

Vou de bicicleta

O governador Ratinho Junior sancionou o projeto de lei do deputado Paulo Litro (PSDB) que aprimora a Política de Mobilidade Sustentável e Incentivo ao Uso de Bicicleta. As alterações preveem a implementação de infraestrutura cicloviária em novas obras do Paraná.

Sobrinha de Moro

Uma sobrinha de 18 anos do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança) foi vítima de assalto seguido de sequestro relâmpago em Maringá. Um casal invadiu o carro da moça na zona sul da cidade e, após bater contra um barranco em uma estrada de terra, fugiu e deixou a jovem, que não ficou ferida.

***Governadores

Os sete governadores das regiões Sul e Sudeste – Ratinho Junior (PSD-PR), Eduardo Leite (PSDB-RS), Carlos Moispes (PSL-SC), Romeu Zema (Novo-MG), Wilosn Witzel (PSC-RJ), João Doria (PSDB-SP) Renato Casagrande (PSB-ES) – vão se reunir em Foz do Iguaçu nos dias 28 e 29 de fevereiro. Na pauta, políticas públicas integradas para o desenvolvimento das duas regiões que representam 72% do PIB e metade da população nacional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fará uma palestra.

***Carta de Foz

Ao fim do encontro será divulgada a Carta de Foz do Iguaçu, reunindo as deliberações dos governadores e dos grupos de trabalho. Os governadores devem reafirmar o apoio às reformas estruturais em âmbito federal e às medidas econômicas essenciais à retomada do crescimento econômico e ao equilíbrio fiscal da União, estados e municípios.

Meta

O Brasil Mais, programa do Ministério da Economia, para melhorar a gestão e a produção das micros e das pequenas empresas, pretende atender 200 mil empregadores até 2022. O programa usará metodologias e ferramentas de baixo custo para melhorar a capacidade de gestão e de produção, reduzir desperdício e aprimorar processos, em um cenário de transformação digital. Os setores beneficiados serão a indústria, o comércio e os serviços.

MP do Agro

Relatada por Pedro Lupion (DEM-PR), a Câmara dos Deputados provou a MP do Agro que amplia em R$ 5 bilhões os créditos de financiamento para o agronegócio no Brasil. A MP seguiu para o Senado, que tem até 10 de março para aprová-la, senão perderá a validade.

Prazo

O Ministério Público deu prazo de 72 horas para que três proprietários de imóveis em Maringá, com focos de dengue, providenciam a limpeza das áreas. Na cidade, 1.000 pessoas já ficaram doentes depois de contraírem a doença. Conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 1.094 casos eram investigados. No Paraná, 20.563 pessoas ficaram doentes de agosto de 2019 até a primeira semana de fevereiro deste ano.