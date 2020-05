ADI pelo Paraná: União faz a força, Taxas de ocupação, Reabertura

Empenho

O deputado Ademar Traiano (PSDB) reforçou novamente o empenho da Assembleia Legislativa no enfrentamento do coronavírus e lembrou que, entre outras medidas, já foram repassados R$ 37,7 milhões, de recursos do Legislativo, ao Fundo Estadual da Saúde. “Os recursos permitem a contratação de 1.500 leitos – 600 deles de UTI e 900 leitos de enfermaria. Também é suficiente para compra de EPIs [equipamentos de proteção individual], como máscaras e luvas que serão distribuídos para os municípios”, disse.

Centrais hidrelétricas

A Assembleia aprovou a construção de mais 15 usinas hidrelétricas no Paraná. São pequenas e centrais hidrelétricas em rios que passam por 18 cidades. O projeto de lei do governador Ratinho Junior foi aprovado em terceiro turno de votação. Agora, basta a redação final para seguir à sanção.

União faz a força

O governador Ratinho Junior destacou que a união entre os três poderes e o Ministério Público tem sido fator fundamental no combate ao coronavírus no Paraná: “É tempo de trabalhar em conjunto pensando o futuro do Estado. Mudamos as rotinas, mas estamos atuando de forma planejada, e nos auxiliando para o enfrentamento da questão econômica e na emergência na área da saúde”.

Medo

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 77% dos brasileiros estão com medo de perder o emprego como resultado da retração da economia provocada pelo coronavírus. A pesquisa FSB/CNI registra que 23% dos entrevistados já perderam totalmente sua renda, enquanto 17% amargaram queda no poder de compra desde o início da crise sanitária.

Taxas de ocupação

Ao menos quatro estados brasileiros já têm ocupados mais de 90% dos leitos de terapia intensiva destinados ao tratamento de pacientes com covid-19. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima são os que vivem a situação mais grave, com taxas de ocupação de vagas de UTI estaduais que variavam entre 100% e 93%.

Notificação

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Michele Caputo (PSDB) que obriga as farmácias de informarem as autoridades de saúde sobre a ocorrência ou suspeita de doenças de notificação compulsória. A medida contempla os resultados de testes rápidos da covid-19 e exames de dengue, febre amarela, HIV, tuberculose, varicela, cólera e hepatites virais. “Com isso, teremos um panorama mais amplo do avanço do coronavírus e poderemos monitorar qual cidade ou região necessita de uma maior atenção”, explica o deputado

Reabertura

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) determinou a reabertura do restaurante popular em Cascavel. O restaurante pode atender até 500 pessoas, a maioria carentes, e o prato de comida custa R$ 3,00.

Adiamento

Ganha corpo na Câmara dos Deputados a criação de um grupo de trabalho para discutir o adiamento das eleições municipais em função da pandemia do coronavírus. Autor da PEC que transfere para dezembro as eleições, Léo Moraes (Podemos-RO) lembra que, inicialmente, o TSE era contra a mudança de data. Entretanto, diante da gravidade do coronavírus, o tribunal tem revisto seu posicionamento.