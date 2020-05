ADI pelo Paraná: Trabalho não para, Combate ao vírus, Energia limpa

Trabalho não para

“O Porto de Paranaguá não parou o trabalho durante a pandemia do coronavírus. A decisão de apoiar o funcionamento do porto durante esse período foi fundamental para manter a produtividade do agronegócio do Estado. Uma iniciativa benéfica para os produtores do setor e para o Paraná. O Porto de Paranaguá está seguindo todas as medidas necessárias de prevenção ao novo coronavírus, funcionando com recordes na movimentação de cargas e grãos, e garantindo a distribuição para que os alimentos cheguem à mesa das pessoas” – do presidente da Fiep, Carlos Walter Pedro.

Maior taxa

A regional de saúde de Paranavaí apresenta 881 casos do coronavírus para cada 1 milhão de habitantes. Essa é a maior taxa de incidência da Região Sul e a sexta de todo o País, a primeira fora das regiões Norte e Nordeste.

Ventilador mecânico

O empresário Rômulo Petruy, de Londrina, desenvolveu um ventilador mecânico para a esposa, que tem bronquite e faz parte do grupo de risco do coronavírus. O protótipo está quase pronto para ser testado e poderá ajudar a salvar pacientes com as complicações da doença. “Por amor à minha esposa, iniciei o projeto, mas por amor ao próximo a gente tem a obrigação de ir mais longe”.

CPF na nota

O Ministério Público está cobrando as concessionárias do norte do Paraná a fornecer CPF na nota para os motoristas que passam pelos pedágios. Isso é obrigatório desde 2017, mas não estava sendo cumprido na prática. A Viapar e Rodonorte foram notificadas pelo MP e devem prestar informações sobre o não cumprimento da legislação que obriga as concessionárias a incluir o CPF ou CNPJ dos usuários na nota fiscal, sempre que for solicitado.

Segunda maior

Segunda maior rede de supermercados do Brasil, atrás apenas do Carrefour, o grupo Pão de Açúcar decidiu deixar o Paraná e fechou a venda de suas quatro lojas em Curitiba a um grupo cascavelense. O negócio foi fechado com a bandeira Super Festval, pertencente à Companhia Beal de Alimentos. O grupo dos irmãos Beal passará a contar com 16 lojas.

Combate ao vírus

A Copel doará ao Estado R$ 5 milhões para a compra de testes e máscaras destinados ao combate do coronavírus. O investimento foi confirmado pelo presidente Daniel Slaviero, que destacou que o valor doado pode ser ainda maior. A Copel lançará, a partir de 21 de maio, a campanha Fatura Solidária, que estimula o engajamento dos clientes dos serviços de energia elétrica e internet fornecidos pela empresa.

Energia limpa

Para destravar a construção de centrais e pequenas hidrelétricas no Estado, o governador Ratinho Junior conversou, por videoconferência, com o ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) e pediu maior celeridade no licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos. O Paraná já é o segundo estado com o maior potencial para produção de energia limpa, tem 85 empreendimentos aprovados pela Aneel que somam R$ 9 bilhões em investimentos.

Autismo

Pessoas com autismo passam a ter prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, com a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Em apenas uma semana, 500 pessoas já solicitaram o documento lançado no Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e da Celepar.