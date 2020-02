ADI pelo Paraná: Tiago Amaral, disputa em Cascavel e Delegado Franchischini

Regime

O deputado Tiago Amaral (PSB) aproveitou o recesso parlamentar e fechou a boca. Voltou 18 quilos mais magro às sessões legislativas. Nos corredores da Assembleia, diz-se que Tiago Amaral já está preparado para a campanha de prefeito de Londrina nas eleições de outubro. O PSB o quer na disputa, mas o deputado tem falado que o que mais importa é um “projeto para Londrina” e não “um projeto personalista” só pelo poder. Tiago Amaral faz parte da nova geração de políticos com liderança no Legislativo – é vice-líder do Governo – e que tem respeito entre os pares.

Disputa em Cascavel

O deputado Marcio Pacheco (PDT) afirmou aos jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa que vai mesmo disputar a Prefeitura de Cascavel nas eleições de outubro. Outro que já confirmou a disposição para um quinto mandato é o ex-prefeito Edgar Bueno (Pros). Com Pacheco e Edgar no páreo, o atual prefeito, Paranhos (PSC), costura com outros partidos uma aliança mais ampla à reeleição.

Chamamento

Os deputados Artagão Junior (PSB) e Delegado Jacovós (PL), da base do governador Ratinho Junior, cobraram a convocação dos concursados do IML (Instituto Médico Legal). Para os deputados, por falta de plantão à noite e aos fins de semanas, o órgão demora para liberar os corpos, o que provoca mais sofrimentos às famílias já traumatizadas pela morte de um ente querido.

Contraponto

O deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa, contrapôs e disse que o Estado vai convocar mais 20 concursados para o IML, que estuda um novo concurso na área, que vai fazer um convênio com o Corpo de Bombeiros para cumprir as funções nos órgãos.

Cuidado, é golpe!

Uma nova tentativa de golpe pelo WhatsApp tem usado o nome do deputado Romanelli (PSB), só que não é o número do celular dele. Nas mensagens, os golpistas pedem números de outros deputados. “Prezados, infelizmente alguém está tentando se passar por mim usando um número de telefone que não é meu. Provavelmente é algum golpe, portanto, só respondam e confiem se receber mensagem com o meu número oficial”, alertou Romanelli.

“Nova Face”

O deputado Delegado Franchischini (PSL) disse que sua candidatura “vai dar uma nova face à Prefeitura de Curitiba”. “Há muitos anos, políticos tradicionais vêm se revezando na política. A minha pré-candidatura visa a um foco diferente: cuidar das pessoas.”

Novo visual

O deputado Plauto Guimarães (DEM) voltou aos trabalhos das sessões legislativas com um novo visual. Agora ostenta um bigode.

Meta a cumprir

A Aliança pelo Brasil espera coletar 2 mil assinaturas no Paraná para completar as 400 mil necessárias para o registro do partido no TSE. O advogado Ogier Buchi, pré-candidato a prefeito em Curitiba, disse que, na capital, foram feitas mais de 600 filiações no jantar por adesão que reuniu mais 1,5 mil pessoas em Curitiba. O deputado Filipe Barros, pré-candidato a prefeito em Londrina, está rodando as principais cidades e coletando as assinaturas necessárias da meta paranaense.

Cidadão do Paraná

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa se reúne hoje e, entre os projetos, está a concessão do título de cidadão honorário do Paraná ao empresário Luciano Hang. Dono da Havan, Hang é um ferrenho defensor do governo do presidente Jair Bolsonaro.