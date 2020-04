ADI pelo Paraná: suspensão dos aluguéis e retomada segura

Suspensão

As igrejas evangélicas, através do deputado Gilson de Souza (PSC), pediram ao governador Ratinho Junior que articule com os proprietários de imóveis que suspendam a cobrança dos aluguéis dos templos alugados.

Autônomos

A bancada evangélica na Câmara dos Deputados entrou com projeto de lei para incluir os pastores no benefício de R$ 600 que o governo federal vai dar aos vulneráveis. “Tem pastor passando fome, necessidades”.

Bug no site

O site do Ministério da Cidadania travou pela grande demanda ao cadastro às pessoas que pretendem receber os R$ 600 do voucher-corona, benefício que será dado pelo governo federal.

Voucher

O voucher deve atender de 15 milhões a 20 milhões de trabalhadores informais não inscritos em programas sociais. O aplicativo Caixa Auxílio Emergencial permitirá o cadastramento para receberem a renda básica emergencial. O auxílio – de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras – será pago por pelo menos três meses para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.

Dá para entender?

Os laticínios já avisaram os produtores que vão impor um desconto de R$ 0,20 no litro de leite, enquanto nos mercados o produto vital só sobe de preço.

***Construção civil

Pesquisa da Fundação Getulio Vargas mostra que a construção civil foi o setor que mais criou empregos formais em 2019. A preocupação agora será a drástica redução da atividade em razão da pandemia do coronavírus. Na recuperação da economia, é preciso garantir a alavancada do setor e reformular o programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal estuda uma série de medidas para otimizar o programa e injetar novos recursos no setor.

Retomada Segura

Com participação de Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil e Território Cidadão, Cascavel iniciou a Operação Retomada Segura. O objetivo é garantir o cumprimento do novo decreto sobre a reabertura gradativa do comércio, além dos cuidados sanitários a serem adotados por empresas e população. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) acompanhou o início dos trabalhos e disse que o problema não é trabalhar, mas como trabalhar.

Sem corte

A Copel suspendeu os cortes de energia para todas as residências e as unidades essenciais de saúde pelos próximos três meses no Paraná. Atualmente, a empresa conta com 4,7 milhões de unidades consumidoras no estado – 3,8 milhões são residenciais.

Evolução

O Ministério da Saúde apresentou um comparativo que mostra a evolução do coronavírus no Brasil. “Levamos 17 dias para atingir 100 casos, sete dias para atingir 1.000 casos e 14 dias para atingir 10.000 casos confirmados”, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira. No mundo, o Brasil está em 15º no número de confirmados. Em relação às mortes, o País já é o 13°.

Negociações

A Febraban informou que clientes bancários já fizeram mais de 2 milhões de pedidos de prorrogação de empréstimos e financiamentos. Segundo a Febraban, quem mais processou pedidos foi a Caixa, com 1 milhão de negociações de contratos habitacionais. O Bradesco recebeu 635 mil pedidos, Banco do Brasil outros 200 mil, o Itaú recebeu 302,3 mil e o Santander, 80,9 mil.