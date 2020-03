ADI pelo Paraná: saúde pública, pacote de concessões e cibersegurança

***Saúde pública

Ao longo de 2020, o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, vai receber mais de R$ 27 milhões, adiantaram o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e o líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), durante reunião com o prefeito Chico Brasileiro, deputado Vermelho (PSD) e o presidente da Câmara de Vereadores, Beni Rodrigues (PSB).

Pacote de concessões

O Paraná terá o maior pacote de concessões de rodovias do governo federal. Segundo o ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura), o leilão do novo anel de integração rodoviário do Paraná terá 4,1 mil quilômetros e deve gerar investimentos de mais de R$ 100 bilhões ao Estado.

Abrace

O deputado Luciano Ducci (PSB) visitou João Pessoa (PB) e conheceu a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. A Abrace é única entidade do País que pode cultivar maconha com fim medicinal. Ducci – relator da comissão na Câmara dos Deputados sobre a liberação do cultivo, importação e exportação da cannabis no Brasil – deve apresentar seu relatório em abril.

Regularização

A Anvisa liberou a venda de medicamentos à base de cannabis em farmácias, mas proibiu o cultivo. A Abrace atende atualmente 3 mil pessoas e a meta é chegar a 10 mil. O óleo que é produzido na Paraíba custa 10% do valor do importado, vendido nas farmácias.

PSDB engajado

O deputado Michele Caputo (PSDB) se reuniu com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) para discutir sobre as eleições municipais de 2020. Segundo o tucano, o PSDB busca representantes em todos os municípios para fortalecer o partido na disputa eleitoral.

Rejeição

No encontro, ganhou destaque também a discussão sobre a orientação que o partido dará aos filiados com relação às manifestações convocadas para o dia 15 de março. Os dirigentes tucanos foram unânimes ao afirmar que polarizações e tensões não favorecem o fortalecimento da democracia. As crises institucionais provocadas por falas irresponsáveis e/ou manifestações nas mídias sociais podem ter consequências gravíssimas.

Contra corrupção

O advogado e jornalista Ogier Buchi, um dos organizadores do Aliança pelo Brasil no Paraná, disse que a manifestação marcada para o dia 15 de março, a partir das 15h na Boca Maldita, em Curitiba, é contra a corrupção. Ele também criticou a ideologização que marca os prós e contras do ato. “É absolutamente fundamental nesse momento da vida nacional deixar claro e transparente o que sente o cidadão. Tenho percebido que há uma inversão organizada daquilo que se pretende no dia 15 de março, um discurso montado por aqueles que compõem a corrupção”, disse.

***Cibersegurança

Na quinta-feira (5), uma das principais empresas de segurança cibernética do País vai inaugurar filial em Curitiba. Com 24 anos de estrada, a ISH chega ao Paraná com a expectativa de já faturar R$ 30 milhões com soluções de segurança da informação, detecção de ataques e monitoramento. A expectativa é de que em 2020, no Brasil, a cibersegurança deva atingir R$ 8 bilhões.

Abaixo da média

O número de mesários voluntários no Paraná está abaixo da média nacional. De acordo com o TRE, o Estado tem média de 40% de voluntários trabalhando nas eleições, e a média nacional é de 60%. Até agora, 13,8 mil pessoas se inscreveram para trabalhar nas eleições municipais, bem aquém da necessidade: cerca de 110 mil mesários.

***Acupuntura urbana

No dia 17 de março tem o lançamento da nova edição de “Acupuntura Urbana” em Curitiba. O livro é do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná.