Adi pelo Paraná – Retomada econômica, repatriação e ativismo político

Retomada econômica

O secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, demonstra otimismo e confiança na retomada econômica do Paraná: “Com todos os cuidados exigidos em tempo de pandemia, seguimos trabalhando pela infraestrutura do Paraná: rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. As 399 prefeituras com os projetos estruturantes além das fronteiras com outros estados e países. A retomada do nosso crescimento será através da infraestrutura”.

Repatriação

A deputada Aline Sleutjes (PSL) se reuniu com o ministro Ernesto Araújo (Relações e Exteriores) como porta-voz de um grupo de 111 brasileiros que precisam ser repatriados da Argentina, do Chile e da Rússia. Devido a severas restrições por conta da pandemia da covid-19, a deputada solicitou medidas urgentes para iniciar conversas diplomáticas com os consulados desses países para que os brasileiros possam voltar o mais rápido possível e em segurança.

Taxa de ocupação

Oito dos dez leitos do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais estão ocupados. O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) fez um alerta para a população sobre a ocupação de leitos de UTI: “Em poucas horas recebemos sete pacientes graves da região dos Campos Gerais que estão sendo atendidos nas UTIs Hospital Universitário Regional, elevando para o nível amarelo a taxa de ocupação de leitos”, disse o prefeito de Ponta Grossa.

Racha

A deputada Christiane Yared (PL) publicou trecho da reportagem que mostra vídeos postados por youtubers disputando racha em via pública. Os vídeos foram ao ar no Fantástico, da TV Globo. A deputada mais uma vez voltou a reforçar a importância da aprovação da lei de sua autoria, a qual estabelece sanções para quem praticar infrações gravíssimas e divulgá-las nas redes sociais, ainda que o ato não tenha sido registrado pelos agentes de trânsito. O texto também prevê punição nos canais que não tomarem medidas de suspensão dos vídeos.

Entre os riscos

O deputado Paulo Martins (PSC) disse que o confinamento causa sérias consequências psicológicas à população. O deputado defende a tese do bioquímico Michael Levitt, de que o confinamento “salvou algumas vidas de acidentes de trânsito, mas foram extremos os danos sociais, como o abuso doméstico, os divórcios e o alcoolismo”. Martins alerta para o risco no longo prazo, não só econômico, mas social e psicológico.

Ativismo político

O deputado federal Ricardo Barros (PP) disse que o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, divulgado por decisão do ministro Celso de Mello (STF), não comprova a acusação feita pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir nos trabalhos do comando da Polícia Federal. “A divulgação de partes da reunião ministerial que não se referem à Polícia Federal e a Sergio Moro, é abuso de autoridade, de nada serve a investigação, inútil à Justiça. Ativismo político no Judiciário tem sido um calvário para o Brasil e para os brasileiros”, disse Barros no Twitter.

Sem interferência

Contrário ao argumento do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, o deputado Filipe Barros (PSL) questiona a interferência política na Polícia Federal aludida por Moro: “Seu Sergio diz que Jair Bolsonaro não teve compromisso com a pauta de combate à corrupção. Mais uma vez, os fatos desmentem sua narrativa mentirosa. Bastou sair do Ministério da Justiça que a Polícia Federal voltasse às ruas em operações de combate à corrupção, agora no Covidão”.