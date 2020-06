Adi pelo Paraná. Recuperação, aporte extra e ajuste suspenso

Aporte extra

O deputado Michele Caputo (PSDB) informou que 142 hospitais filantrópicos do Paraná serão contemplados com um auxílio emergencial do Ministério da Saúde. O aporte extra de recursos será de R$ 127,8 milhões e poderá ser utilizado no reforço à retaguarda de atendimento aos pacientes com covid-19. “Trata-se de uma excelente notícia para esses hospitais, que vem enfrentando sérias dificuldades para se manter neste momento de pandemia”.

Sem advogar

A Comissão de Ética da Presidência da República proibiu que o ex-ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) advogue por um período de seis meses. No entanto, foi autorizado a dar aulas e escrever artigos para a imprensa. No período em que durar a proibição, Moro seguirá recebendo o salário de R$ 31 mil, pago aos integrantes do primeiro escalão.

Ajuste suspenso

O Senado aprovou o projeto de lei que suspende o ajuste anual de preços de medicamentos e de planos e seguros privados de assistência à saúde. Os preços de medicamentos, conforme o projeto, ficam congelados por 60 dias e o de planos de saúde por 120 dias. O projeto tem que passar agora pela Câmara dos Deputados.

Especialidade

O governador Ratinho Junior repassou R$ 8,1 milhões para a conclusão do Hospital Oncopediátrico Erastinho, braço do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Com previsão para ser inaugurado em agosto, a nova unidade será especializada no tratamento do câncer infantojuvenil. A contrapartida por parte do centro médico é de pouco mais de R$ 165 mil. A nova unidade terá 50 leitos de atendimento especializado. O Estado já havia repassado R$ 12 milhões para a construção da edificação.

Na disputa

O secretário Ney Leprevost (Trabalho, Família e Justiça) vai deixar o cargo para disputar as eleições a prefeito de Curitiba pelo PSD. Também podem disputar a prefeitura da capital paranaense, os deputados Luciano Ducci (PSB), Gustavo Fruet (PDT), Delegado Francischini (PSL), a deputada Cristhiane Yared (PL), e o ex-deputado federal e presidente do MDB, João Arruda.

Duplicando…

A Rodonorte liberou mais um segmento da duplicação da BR-376, a Rodovia do Café, entre Ponta Grossa e Apucarana. O trecho se soma aos mais de 100 km duplicados e liberados ao tráfego um trecho de sete quilômetros entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul (KM 279 ao 272).

Auxílio federal

As prefeituras terão até domingo (7) para preencher declaração do auxílio financeiro no Siconfi, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional. Estados e municípios terão de preencher o documento para receber o auxílio financeiro emergencial da União. Na segunda-feira (8), deve começar as transferências.

Recuperação econômica

O governador Ratinho Júnior destacou a estruturação do Estado para o enfrentamento ao coronavírus e o planejamento para a recuperação econômica pós-pandemia. O caminho para a retomada do crescimento passa por investimentos públicos e privados, ressaltou o governador, destacando que a segurança institucional e a força do agronegócio contribuem com a melhoria desse cenário.