ADI pelo Paraná: Ranking, Crise e Universidade da Criança

Ranking

O Instituto Trata Brasil divulgou o novo ranking do saneamento básico das 100 maiores cidades brasileira e mostra as cinco maiores cidades do Paraná, atendidas pela Sanepar, entre as 20 primeiras: Maringá (3º lugar), Cascavel (7º), Ponta Grossa (9º), Londrina (13º) e Curitiba (17º). Curitiba desde 2011 é apontada como a melhor capital do País em saneamento.

Crise

O deputado Rubens Bueno (Cidadania) disse que “o meio político brasileiro precisa urgentemente aparar arestas e estreitar a parceria entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto para que o País possa superar com tranquilidade esse momento de turbulência”. Bueno também cobrou do presidente Jair Bolsonaro uma postura mais equilibrada e menos belicosa.

Universidade da Criança

Idealizado pela deputada Leandre Dal Ponte (PV-PR), as ações do programa Universidade da Criança nas cidades de Chopinzinho e Francisco Beltrão foram destaque durante o seminário estadual da primeira infância que reuniu especialistas internacionais na área.

Notícia-crime

O deputado Filipe Barros (PSL) protocolou uma notícia-crime contra o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) na PGR, com base na lei de abuso de autoridade. Segundo o documento, “Frota está usando indevidamente o poder de parlamentar e membro CPMI para constranger ilegalmente os cidadãos ao requerer a quebra de sigilo das contas de Twitter e Whatsapp de diversos adversários políticos e cidadãos”.

Ordem do Mérito

Filipe Barros foi homenageado ontem com a Ordem do Mérito da AGU. A medalha de condecoração é concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado notáveis serviços à Advocacia-Geral da União em âmbito nacional ou internacional. Ele recebeu a condecoração no grau de Grã-Cruz, com o procurador da República, Augusto Aras, a ministra Damares Alves (Família) e o general Edson Leal Pujol.

PEC 133

O deputado Sargento Fahur (PSD) afirmou que os policiais militares e civis devem ser tratados com isonomia na questão previdenciária. “É uma demanda justa. Podem contar com meu apoio. Todos os operadores de segurança pública do Brasil, inclusive nossos policiais civis, nossos irmãos, guerreiros, podem contar comigo ao apoio à PEC 133”.

Garantia

O deputado e secretário Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho), presidente do PSD de Curitiba, reuniu ontem o diretório municipal do partido para garantir o lançamento de sua pré-candidatura a prefeito em 4 de abril. Também vai decidir sobre novas filiações, O governador João Dória (PSDB-SP) orientou Ney a se desfiliar do PSD e se abrigar no ninho tucano. O Solidariedade também já abriu as portas para o deputado-secretário.

Reforma tributária

Em reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sergio Souza (MDB) afirmou que será criada uma comissão especial para analisar melhor a reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. “Chegamos a uma conclusão de que o setor agropecuário vai perder muito. Quando o setor agropecuário perde, quem vai pagar é o consumidor e quem vai perder é o produtor rural”, afirmou Souza.

Tecnologia

Em debate na CNI, a deputada Luísa Canziani (PTB) destacou como a tecnologia pode ajudar na solução dos atuais problemas enfrentados pela população: “Devemos aliar tecnologia, informação, mão de obra qualificada sempre centrando nas pessoas, inclusive devemos pensar e propor novos modelos de ensino para nossas crianças”.