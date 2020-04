ADI pelo Paraná: quarentena, suspensão e apoio

Quarentena

O ex-prefeito Sílvio Barros foi internado dia 20 de março na Santa Casa de Maringá com sintomas de gripe. Por precaução, foi submetido a isolamento e a exames da covid-19 e o resultado foi positivo. Por recomendação médica, Silvio ficou em isolamento domiciliar. Na segunda (30) retornou ao hospital e agora está internado na UTI. Respira sem auxílio de aparelhos, com uso de oxigênio suplementar, mantendo dados vitais estáveis. Segue em observação.

Suspensão

Prefeituras de todo o Estado estão adiando o pagamento da primeira parcela de impostos como IPTU e ISSQN. Isso já acontece em Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, Cascavel, Paranaguá, Ponta Grossa e Santa Terezinha de Itaipu.

Apoio

O Facebook informou que vai investir R$ 515,8 milhões em financiamento e publicidade para apoiar veículos jornalísticos que estão sofrendo com a pandemia de coronavírus. “Neste momento, os jornalistas estão trabalhando em condições muito difíceis para manter as suas comunidades informadas”, disse Mark Zuckerberg. O investimento inclui gastos com marketing em todo o mundo.

***Apoio II

A transferência da verba do Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa foi aprovada pelos deputados e seguiu para sanção do governador Ratinho Junior. O repasse de R$ 37,7 milhões para o Fundo de Estado da Saúde vai auxiliar o combate ao coronavírus no Paraná. O deputado Ademar Traiano (PSDB) afirma que “a Assembleia tomou a iniciativa de devolver os recursos para poder contribuir com o governo na crise, que preocupa a todos, que também será econômica e que vai assolar o estado na arrecadação de impostos”.

Medidas emergenciais

O deputado Aliel Machado (PSB) apresentou cinco projetos como medidas emergenciais para amenizar a crise e auxiliar no combate a disseminação coronavírus. São elas: proibição dos cortes dos serviços essenciais (água e luz), inclusão de itens na cesta básica como álcool em gel, sabonete líquido e em barra, limitação de taxa de juros aos autônomos, micro e pequenos empresários, reciprocidade no fechamento de fronteira em caso de pandemia e taxação de grandes fortunas.

Unidos

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) destaca a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 para famílias em situação de vulnerabilidade, durante o período de enfrentamento do coronavírus. “Acho que estamos dando uma demonstração de união do Brasil. Independente de ideologia e de programas partidários, aprovamos por unanimidade o projeto que demonstra bem que o Senado está unido para que o Brasil possa rapidamente superar essas crise.”

***Em queda

Relatório da Secretaria Estadual de Segurança informa que o Paraná registrou em 2019 o menor número de homicídios dos últimos 13 anos. Foram 175 mortes a menos de janeiro a dezembro do ano passado, quando houve 1.780 homicídios, em comparação com o mesmo período do ano anterior (1.955 casos). A região de São Mateus do Sul, que compreende nove municípios, teve a maior diminuição percentual no Estado: 62,8%.

Emprego vinculado

O governador Ratinho Junior encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que mantém os pagamentos para as empresas que prestam serviços continuados à administração pública, desde que sejam garantidos os vínculos com os trabalhadores. A proposta leva em conta serviços que tenham sido afetados com a diminuição ou a paralisação das atividades contratadas por força das medidas públicas de combate à doença e de seus impactos no sistema de saúde.