ADI pelo Paraná: PIB na veia, Cassinos e títulos cancelados

PIB na veia

A construção civil é um dos motores da economia. Quando ela vai bem, impulsiona empregos, renda e aumenta a arrecadação dos governos. Ou, no jargão usado pela Cbic (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), o crescimento do setor é “PIB na veia”. No Paraná, Guarapuava é exemplo disso. Entre 2018 e 2019, a construção civil cresceu 36% na cidade. Foi o melhor resultado de todo o Estado. A redução de taxas de juros e a facilidade de crédito impulsionaram o mercado de imóveis, mas, para o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, o principal fator foi a criação de um ambiente propício para investimentos no Município.

***Universidades

Relatora do PEC que libera o teto de gastos de recursos próprios obtidos pelas universidades, a deputada Luísa Canziani (PTB-PR) defende que as escolas de ensino superior participem da confecção das políticas públicas. “As universidades precisam participar da construção de projetos acerca do tema do ensino superior. Decisões não podem ser tomadas de forma unilateral. A liberação dos recursos próprios é de suma importância para que o Brasil continue investindo no ensino superior, na ciência e na tecnologia”, disse Luísa sobre a proposta que será votada ainda neste semestre no Congresso Nacional.

Restaurante novo

Os servidores da Assembleia Legislativa agora podem almoçar em restaurante no próprio prédio do Legislativo. O presidente Ademar Traiano (PSDB) e o 1º secretário Luiz Claudio Romanelli (PSB) entraram na fila do bandejão. O deputado Ricardo Barros (PP) e a ex-governadora Cida Borghetti (PP) também almoçaram no local.

Cassinos

“A legalização de cassinos vai reduzir a lavagem de dinheiro, aumentar a arrecadação de impostos, gerar milhares de postos de trabalho e inúmeras oportunidades em nosso país. Apostas clandestinas são feitas diariamente em todo o país, e conversamos com o ministro e o presidente da Embratur para engrossar o movimento que temos na Frente Parlamentar pela Legalização dos Jogos. Esse ano iremos nos dedicar ainda mais no projeto para ver se conseguimos aprová-lo” – do deputado Vermelho (PSD) que defende a liberação dos cassinos no País.

Arrecadação

Segundo o deputado, o Brasil deixa de arrecadar cerca de R$ 18 bilhões por ano com a falta de regulamentação dos jogos.

***Candidato em Londrina

O presidente estadual do MDB, João Arruda, adianta que o partido MDB terá candidato a prefeito em Londrina. “O MDB é muito grande e não pode ficar a reboque de outras siglas. Nós vamos ter candidato próprio a prefeito, não tenha dúvida”, disse.

Cancelados

O TRE-PR informou que 150 mil títulos de eleitor estão cancelados. São eleitores que não votaram, não fizeram biometria ou não justificaram ausência por pelo menos três eleições consecutivas. O prazo para regularização é 6 de maio. Esses eleitores podem comparecer em qualquer cartório eleitoral, munidos de documento com foto, comprovante de residência e quitação militar, para os homens, para regularizarem a sua situação.

Central

Nas eleições municipais de outubro, o TRE terá uma central de checagens para combater a disseminação de informações falsas. “Todos acompanharam os problemas que aconteceram na eleição de 2018 com as desinformações e as fake news. Não se esperava que as mentiras viessem tentando atingir a própria credibilidade da Justiça Eleitoral, colocando em dúvida a lisura do pleito”, disse Tito Campos de Paula, novo presidente do tribunal.