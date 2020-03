ADI pelo Paraná: Pediu desfiliação, Epidemias e Novo horário

Pediu desfiliação

O presidente do PSDB de Curitiba, Edson Lau, recebeu o pedido de desfiliação do vice-prefeito Eduardo Pimentel e diz que os tucanos vão trabalhar na construção “candidatura própria a prefeito nas eleições de outubro, em consonância com partidos do mesmo espectro ideológico, que assim se dispuserem”.

Fundo rotativo

O governador Ratinho Junior e o diretor do BRDE, Wilson Bley Lipski, lançaram um fundo rotativo de R$ 300 milhões para o apoio de projetos em diversas áreas: energia, inovação, turismo, bovinocultura, agricultura familiar e agroindústrias, micro e pequenas cooperativas, micros, pequenas e médias empresas, armazenagens, parcerias público-privadas e concessões.

Epidemias

O secretário Beto Preto (Saúde) vai prestar esclarecimentos na terça-feira (24) na Assembleia Legislativa sobre a situação e as providências oficiais sobre a epidemia de dengue e o novo coronavírus no Paraná.

Sem viagem

O ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Público) cancelou viagem ao Paraguai na próxima semana para uma palestra na Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, em Assunção. O coronavírus é o motivo. O Paraguai fechou as fronteiras e adotou o controle da circulação de pessoas e de veículos.

Força policial

Moro defendeu a portaria que autoriza o uso da força policial para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Ele afirmou que a medida vai ser “bem compreendida” pela sociedade e a comparou à Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro no início do século XX.

***Ao trabalho

O apresentador Ratinho defendeu o presidente Jair Bolsonaro no seu programa de TV no SBT. “Eu desejo, sinceramente, que o senhor persista na sua trajetória. As pessoas precisam entender que o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, voto na urna. Goste ou não dele, ele é o presidente do Brasil. Ele tem o jeito dele, que deve ser respeitado”,

Novo horário

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping divulgou comunicado oficial sobre a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Desde ontem, os shoppings devem abrir às 12h e fechar às 20h. O novo horário deverá se manter nos dias seguintes, “até que a situação se normalize”, diz a nota.

***Aulas suspensas

O prefeito Cezar Silvestre (Pode) mandou suspender por tempo indeterminado as aulas nas redes pública e privada de ensino a partir de sexta-feira (20) em Guarapuava. São 18 mil alunos matriculados em escolas municipais e creches. A cidade tem um caso suspeito do coronavírus.

Censo suspenso

A epidemia de coronavírus levou o IBGE a adiar para 2021 o censo que começaria em 1º de agosto. Estavam planejadas as visitas de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o Brasil. Além da dificuldade de contato pessoal dos recenseadores com a população por causa da doença, foi levada em consideração a impossibilidade de treinamento da força de trabalho, que seria iniciado em abril.

***Parques fechados

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu, Itaipu Binacional, Parque das Aves e Marco das Três Fronteiras – foram fechados por 15 dias como parte das medidas de prevenção ao coronavírus. A Argentina e o Paraguai bloquearam as pontes da Fraternidade e da Amizade. Só podem atravessar aos países vizinhos os brasileiros que lá tiverem residência.

Novo PGJ

O governador Ratinho Junior escolheu Gilberto Giacoia para o cargo de procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público, pelos próximos dois anos. Com 595 votos, Giacoia foi o mais votado pelos membros do MP.