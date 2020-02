ADI pelo Paraná: Novo coronavírus, Contorno Sul e Bancada feminina

Cidades

Mais de 250 líderes, a maioria prefeitos e vereadores, confirmaram presença hoje na audiência pública na Assembleia Legislativa que formará uma frente municipalista contra o item do PEC do Pacto Federativo que trata da extinção das cidades com menos de 5 mil moradores. O deputado Romanelli (PSB) aponta que no Paraná serão 104 cidades e 500 mil pessoas afetadas e um prejuízo de R$ 682 milhões ao Estado.

***Novo coronavírus

Por proposição do deputado Michele Caputo (PSDB), a Assembleia Legislativa faz nesta quinta-feira (13), a partir das 8h30, audiência pública para tratar do novo coronavírus. Autoridades municipais, estaduais e federais vão esclarecer sobre o que está sendo feito para prevenir casos e até uma possível epidemia da doença.

***Contorno Sul

O Congresso Nacional aprovou emenda do deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) ao Plano Plurianual de 2020 a 2023 para as obras de revitalização do Contorno Sul de Curitiba. Fruet previa R$ 450 milhões, mas R$ 300 milhões foram aprovados e agora o PPA segue para a sanção do presidente da Jair Bolsonaro.

Popularidade

O presidente Jair Bolsonaro é o terceiro chefe de governo mais popular do mundo nas redes sociais. Fica atrás apenas de Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e do presidente dos EUA, Donald Trump. É o que aponta o IPD (Índice de Popularidade Digital), elaborado pela consultoria Quaest.

Bancada feminina

Existe um ambiente na Câmara dos Deputados em que esquerda e direita se sentam à mesma mesa e onde as diferenças ideológicas são posicionadas em segundo plano. Há reuniões periódicas para diálogo e até grupo de whatsapp para troca de ideias. Parlamentares se unem pelo que têm em comum e lutam por causas conjuntas. Esse ambiente é a bancada feminina. São 77 deputadas com mandato na Câmara, 15% do total da Casa.

Investimento

A Volvo anunciou investimento adicional de R$ 1 bilhão no Brasil. O valor será aplicado entre 2020 e 2023 e voltado para o desenvolvimento de caminhões e ônibus. A empresa, que produz veículos de carga em Curitiba, acredita que o mercado continuará a crescer apesar dos riscos e minimiza os efeitos do coronavírus na economia.

***Para federal

O secretário Marcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo), deputado estadual pelo PSD, apesar de ser apontado como forte concorrente à Prefeitura de Campo Mourão com apoio do governador Ratinho Junior, pretende mesmo disputar uma das 30 vagas do Paraná na Câmara dos Deputados em Brasília nas eleições de 2022.

Canal de denúncias

A Sanepar lançou canal de denúncias (0800-5803756) e estuda, com o Procon, como vai tratar das queixas pelo telefone. Segundo a companhia, o canal tem o objetivo de levantar condutas inadequadas dos empregados e de fornecedores. O lançamento faz parte da governança corporativa e das práticas de compliance adotadas pela Sanepar.

Manutenção da frota

Após o deputado Soldado Fruet (Pros) pedir ao TCE, a Secretaria de Administração suspendeu o pregão eletrônico para gerenciamento da manutenção da frota de 18 mil veículos do Estado. As propostas seriam abertas nesta quinta-feira (12), mas, segundo a Seap, trata-se de uma decisão administrativa para ajustes no edital, que foi questionado pela 5ª Inspetoria do TCE e será republicado em data ainda indefinida.