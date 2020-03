ADI pelo Paraná: Melhor do Paraná, Investimento histórico e Prefeitos filiados

Melhor do Paraná

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti, de Foz do Iguaçu, aparece em 18º lugar numa lista das 41 melhores unidades hospitalares do Brasil. O ranking, que tem os hospitais o Albert Einstein e o Sírio Libanês na liderança, foi divulgado pela revista Newsweek. O ranqueamento levou em consideração as recomendações de profissionais médicos, entrevistas com pacientes e indicadores-chave de desempenho médico. O hospital tem 40 anos e ainda é mantido pela Itaipu Binacional. É o único hospital paranaense a fazer parte desse ranking.

Investimento histórico

Melhoria nas estradas rurais soma o maior investimento da história de Cascavel. São mais de R$ 26,6 milhões, recursos da prefeitura e da Itaipu. O projeto inédito prevê a pavimentação de 310 quilômetros, dos quais mais de 200 quilômetros já estão prontos. Será feita a adequação e o cascalhamento, a pavimentação asfáltica, o calçamento e a manutenção, além de aplicação de uma camada asfáltica em cima de 43 quilômetros de calçamento antigo.

***Prefeitos filiados

O PSD reuniu em Cornélio Procópio reuniu mais de 400 líderes, entre deputados, secretários estaduais, prefeitos, vereadores, e pré-candidatos de todas as cidades da Amunop. Hiroshi Kubo (Carlópolis), Amim Hannouche (Cornélio Procópio) e Edimar Santos (Santa Cecília do Pavão) foram alguns dos 12 prefeitos que se filiaram ao PSD, partido do governador Ratinho Junior.

Salve Maria

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei da deputada Cantora Mara Lima (PSC) que cria o aplicativo “Salve Maria”. O aplicativo vai viabilizar o envio de denúncias da população de forma anônima sobre mulheres vítimas de todos os tipos de agressões. As mensagens serão encaminhadas através de um canal seguro e recebidas por um servidor público que dá seguimento para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.

Mesmo cálculo

Em 4 de março, o STF julgou a ADI 5420 e declarou inconstitucional a alteração legislativa que regulamentava o cálculo das sobras na eleição proporcional. Ao que tudo indica e mantida a decisão, o cálculo das sobras será realizado como era, ou seja, “dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher”.

Cartão digital

O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) apresentou projeto de lei que propõe a criação do Cartão Digital de Vacinação e de um banco de dados para armazenamento das informações no âmbito do Sistema de Saúde do Paraná. Guerra afirma que “os dados salvos eletronicamente em um banco de dados servirão de base para planejar ações de saúde pública, promover campanhas de conscientização e adquirir e administrar as vacinas de forma adequada”.

***Redes sociais

O ministro Gilmar Mendes, do STF, negou uma ação que pedia a revisão de regras que limitam manifestações de juízes em redes sociais. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho pretendia a suspensão de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina uma série de condutas aos juízes nas redes. A associação alegava que a medida fere o direito de liberdade de expressão dos juízes.

***Investimentos

O governador Ratinho Junior (PSD) se reúne hoje com o prefeito Marcelo Rangel (PSDB), em Ponta Grossa, e oficializa o investimento na ordem de R$ 900 milhões. O prefeito não deu mais detalhes sobre qual setor será o investimento, mas, segundo informado dias atrás, vai colocar a cidade na segunda posição em arrecadação no Paraná.