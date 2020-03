ADI pelo Paraná: Hospital exclusivo e Hospital de campanha

Hospital exclusivo

O Paraná passou a contar com um hospital totalmente voltado para o tratamento do novo coronavírus. O Centro Hospitalar de Reabilitação em Curitiba funcionará exclusivamente para tratamento de pacientes com covid-19. O hospital tem dez leitos de UTI. Outros 28 quartos de enfermaria estão sendo transformados em áreas de terapia intensiva, com previsão de funcionamento total até a próxima segunda-feira (6).

Hospital de campanha

A Prefeitura de Cascavel começou as reformas em centro de convenções para transformá-lo em um hospital de campanha para dar suporte nos atendimentos aos pacientes com covid-19. A expectativa é de que 60 leitos sejam disponibilizados. De acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), a estrutura é possível graças a uma parceria com empresas.

Mais Médicos

O Ministério da Saúde e a rede privada iniciaram ações para tentar reforçar suas equipes. Entre as estratégias estão, além de contratações extras, a renovação de contratos do Programa Mais Médicos e até convocação de voluntários. O governo federal já havia anunciado no início do mês a abertura de edital extra para a contratação de 5,8 mil médicos.

Economia

Especialistas avaliam que uma das características dessa crise é que ela vai atingir todas as empresas globalmente. Os efeitos no curto prazo serão difíceis, explica o professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas Marcio Holland. Projeções econômicas indicam que é provável que o Brasil tenha recessão econômica neste ano, com risco de contaminar o desempenho do ano seguinte.

“Bombeiro” de crises

Em busca de amenizar alguns posicionamentos contrários às medidas de combate ao coronavírus o vice-presidente Hamilton Mourão de volta ao posto de “bombeiro” de crises. Mourão disse ser necessário um “equilíbrio” entre medidas de combate ao avanço da doença e a situação da economia. “É uma busca do equilíbrio entre salvar vidas, impedir uma queda fervorosa do PIB e manter a parcela dos empregos existentes”, afirmou.

Dois lados

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é preciso “respeitar as opiniões dos dois lados” ao falar sobre o isolamento social feito pela população, sob recomendação do Ministério da Saúde, para frear a expansão do contágio pelo covid-19. Ele disse entender a recomendação dos médicos embora, como economista, preferisse a volta de todos à normalidade.

Fabricação de equipamentos

O BNDES lançou um novo pacote para o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. As medidas são voltadas à ajuda para compra de materiais para UTIs e ampliação do número de leitos. Indústrias de outros setores que queiram converter sua linha de produção para a fabricação de equipamentos médicos e hospitalares também poderão solicitar o dinheiro ao banco. A nova linha de financiamento vai ofertar R$ 2 bilhões para a ampliação do número de leitos emergenciais, assim como para a aquisição de materiais e equipamentos médicos e hospitalares.

Benefícios

O Paraná ampliou o alcance de seus programas sociais em função da pandemia do coronavírus. O pacote social do governador Ratinho Junior soma R$ 400 milhões para ajudar 300 mil famílias por cinco meses.