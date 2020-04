ADI pelo Paraná: formatura antecipada e retidos no exterior

Formatura antecipada

Um grupo de 200 estudantes de Medicina de várias faculdades do Paraná luta na Justiça para antecipar a formatura. O objetivo dos estudantes é somar esforços no combate à epidemia do coronavírus. “Esses estudantes querem estar na linha de frente do combate à doença, mas precisam dessa garantia jurídica para obterem o pronto registro no Conselho Federal de Medicina”, diz o advogado Luiz Felipe França, que representa os formandos.

***Todos

França lembra que países atingidos pela epidemia como a Inglaterra, a Itália e os EUA já adotaram a medida e o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mostrou-se favorável à antecipação. “O governo federal inclusive publicou uma MP para regular a antecipação de formatura para os cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia.” Já há decisões favoráveis no Piauí, Maranhão, Ceará e no Distrito Federal. No Paraná, o TRF4 tem negado os pedidos desse tipo.

Retidos no exterior

Segundo o Itamaraty, 5,8 mil brasileiros continuam retidos no exterior em meio ao fechamento de fronteiras adotado por dezenas de países. O governo já conseguiu ajudar na repatriação de cerca de 10 mil pessoas. O chanceler Ernesto Araújo disse que os consultados e as embaixadas estão trabalhando no mapeamento dos brasileiros retidos e pediu para que as pessoas entrem em contato com o serviço diplomático pelos canais oficiais.

Parceria

Diante do aumento de casos da covid-19, o Ministério da Saúde busca parceria com a rede Dasa. A rede é referência de saúde para o mercado e tem líderes do setor de medicina em todo o País. A própria autoridade sanitária nacional estuda uma parceria com a Dasa para ampliar os testes no Brasil.

***Bolsa de valores

De acordo a Ibovespa, a crise do coronavírus levou investidores estrangeiros retiraram mais de R$ 45 bilhões do mercado brasileiro. Em março, a bolsa caiu quase 30%. Os investidores individuais estão sendo responsáveis por manter o volume negociado no pregão. Após as medidas anunciadas pelo governo para combater o vírus, a expectativa é de que a bolsa se estabilize.

Sanitização

A Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu iniciou o processo de sanitização envolvendo locais públicos, espaços de saúde e alguns pontos de comércio considerados essenciais. A ação está no cronograma para a desinfecção no combate ao novo coronavírus, utilizando produto químico à base de amônia quaternária que auxilia no controle do risco de propagação de infecções.

Fundo eleitoral

O senador Flávio Arns (Rede) afirmou que a bancada do Paraná defende que os recursos do Fundo Eleitoral sejam destinados para enfrentar os impactos da pandemia da covid-19 na saúde pública e na economia. “O fundo eleitoral causa um déficit de R$ 2 bilhões de por ano no orçamento e não tem se mostrado adequado para o exercício de uma boa política, por isso tem que ser extinto, e, nesse momento, os recursos serem aplicados integralmente no combate à pandemia.”

Hospital de campanha

A Prefeitura de Londrina estuda a possibilidade de se montar um hospital de campanha com uma estrutura que vai de 80 a 226 leitos. Segundo o secretário municipal de Saúde, Felipe Machado, “esgotando as possibilidades, vamos para o hospital de campanha. A planta e o projeto já estão prontos, em uma fase bastante avançada”.