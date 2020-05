ADI pelo Paraná: defesa de Sergio Moro e TCE virtual

Defesa

Um grupo de empresários do Paraná vai fazer uma campanha em defesa de Sergio Moro. Eles vão espalhar a imagem do ex-ministro em outdoors de 30 cidades nos próximos dias. A iniciativa, do Sindiabrabar e da Feturismo, pretende proteger a imagem do ex-juiz atacado nas redes sociais desde que deixou o governo.

Guerra virtual

“Assusta essa guerra virtual e esse submundo que tenta macular a imagem de Sergio Moro”, diz Fábio Aguayo, justifica o presidente do Sindiabrabar. A campanha começará pelo Paraná e deve seguir para Santa Catarina e Minas Gerais. O mote é “Fechado com Sergio Moro”. Mais adiante, o grupo não descarta lançar a candidatura presidencial do ex-ministro.

Sessão virtual

O TCE inicia nova fase com a primeira sessão virtual da história. Devido à pandemia causada pelo coronavírus, o tribunal passa a realizar semanalmente, sempre às 14h, as sessões por meio de videoconferência, com a participação de todos os conselheiros e os auditores, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas.

***Comida Boa

O deputado Hussein Bakri (PSD) afirmou que os municípios do Paraná já estão recebendo os vouchers do Programa Comida Boa, criado para socorrer financeiramente um milhão de famílias em situação de vulnerabilidade social. Por meio de um cartão com um QR Code, será possível comprar R$ 50 de alimentos em supermercados credenciados com o Estado. A medida se soma a outras como a ampliação dos limites dos programas sociais da Copel e da Sanepar e o adiamento no pagamento das parcelas habitacionais devidas à Cohapar.

***Parcerias internacionais

A Faciap fechou parceria com a Otimiza Brasil. A Otimiza é especializada em soluções de eficiência administrativa, consultoria em internacionalização, desenvolvimento e financiamento de projetos e atua em mais de 84 países e nos 27 estados. A ideia é dar suporte aos empresários associados que desejam ampliar mercado internacionalmente, oferecendo financiamento de projetos de expansão no Brasil e no exterior, assessoria financeira, M&A, missões comerciais e parcerias internacionais.

Presos em liberdade

O Podemos ingressou com mandado de segurança no STF para tentar suspender a recomendação do CNJ que trata da liberação de presos por conta da pandemia da covid-19. O partido alega que a crise sanitária não pode ser pretexto para impunidade. Segundo o senador Alvaro Dias, há detentos, inclusive de alta periculosidade, sendo beneficiados com alvarás de soltura e mudança de regime para o domiciliar. A iniciativa foi rejeitada pelo ministro Marco Aurélio Mello.

Socorro aos estados

O Sul e o Sudeste devem receber quase R$ 1 bilhão a mais dos R$ 10 bilhões destinados exclusivamente para a saúde propostos pelo projeto de socorro a estados e municípios. O Sudeste deve receber R$ 920 milhões a mais do que o previsto na proposta do Senado. O Sul receberá R$ 26 milhões a mais. São Paulo é o estado que mais se beneficia com a mudança, com um aumento de R$ 784 milhões na previsão de recursos.

Notícias falsas

O Whatsapp e a Rede Internacional de Checadores de Fatos criaram um serviço de esclarecimento para tirar dúvidas e combater notícias falsas envolvendo a pandemia do coronavírus. A iniciativa envolve redes de agências de checagem em 74 países, que já produziram mais de 4,8 mil desmentidos em 43 idiomas. O serviço consiste em um robô virtual. Para tirar dúvidas, basta o usuário enviar a mensagem “hi” para o número +1 (727) 291-2606.