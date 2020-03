ADI pelo Paraná: Cidadã benemérita, alianças para 2020 e férias antecipadas

Cidadã benemérita

A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do deputado Alexandre Curi (PSB) que concede título de cidadã benemérita do Paraná à empresária Clemilda Thomé. “Clemilda é exemplo da força da mulher paranaense. Seu dinamismo e capacidade de empreender, com ótimos resultados, é uma referência para todos nós. Ela também faz excelente trabalho social e contribui muito, de forma muito generosa, com entidades e com o Estado”, disse Alexandre Curi. A entrega do título será dia 24.

Alianças para 2020

O PSD, partido do governador Ratinho Júnior, avança nas definições para as eleições municipais deste ano. A deputada Maria Victoria, presidente estadual do PP, e o chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), reuniram-se nessa terça-feira (10) para debater as alianças que serão firmadas entre os dois nas eleições municipais de outubro. “PP e PSD caminharão juntos em diversas cidades. Estamos organizando as estruturas, definindo planos de ação e elaborando planos de governo. Teremos candidatos e candidatas preparados e dispostos a ajudar a ampliar o desenvolvimento do Paraná”.

Refrega

O entra e sai do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSDB no PSD causou maior refrega no meio político. O pré-candidato do PSD a prefeito, Ney Lerpervost, soltou nota da direção estadual do partido apoiando sua pré-candidatura, criticou duramente Pimentel em entrevista e foi para São Paulo falar com o presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Pressão

Deputados da bancada federal do Paraná se reuniram na EPL (Empresa de Planejamento e Logística), em Brasília, e reiteraram que o novo sistema a ser implantado a partir de 2021 leve em conta a proposta pela tarifa mais baixa. “A tarifa mais baixa é a nossa pauta até convencermos o governo federal. Hoje está encaminhado um sistema misto, com limite de desconto e cobrança de cessão onerosa”, explica o coordenador da bancada do Paraná em Brasília, deputado Toninho Wandscheer (Pros).

Acesso

A Assembleia Legislativa aprovou requerimento do deputado Romanelli (PSB) ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, em que pede cópia dos estudos sobre a nova modelagem do pedágio a ser implantado no Paraná. As atuais concessões terminam em novembro de 2021 e a nova proposta prevê pedágio de 4,1 mil quilômetros de estradas – atualmente são 2,5 mil quilômetros.

Férias antecipadas

Diante do avanço do coronavírus, do Ministério da Saúde já discute a possibilidade de as escolas adiantarem o período de férias de dezembro para os meses de inverno. Outra sugestão em análise é que o período de férias de julho seja ampliado, evitando aglomerações no período em que há mais casos de gripe e resfriados e, agora, de alerta para o novo vírus.

Bom ou ruim?

O Instituto Paraná Pesquisas foi a campo e perguntou aos eleitores se é bom ou ruim para o País o fato de o presidente Jair Bolsonaro apoiar os atos contra o Congresso Nacional. Os resultados: 57,1% de ruim e 35% de bom, 40% afirmaram que Bolsonaro agiu certo e 52,3%, errado. O instituto entrevistou 2.202 eleitores de 160 cidades de 26 estados e Distrito Federal, entre os dias 4 e 6 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.