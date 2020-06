ADI pelo Paraná: Beto Preto no Conass, auxílio emergencial e casos crescentes de covid-19

Conass

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, foi conduzido ao cargo de vice-presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). “Agradeço o apoio dos demais secretários da Região Sul e, de maneira integrada, vamos trabalhar para superar a crise da pandemia, de forma institucionalizada e com a responsabilidade que é exigida no momento. Os estados precisam de apoio e de unidade neste enfrentamento”, afirmou.

Auxílio Emergencial

A Caixa começou pagar a terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 4. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família. Para os demais trabalhadores aprovados no programa, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxílio.caixa.gov.br.

***Auxílio II

O governo federal recebeu, até o momento, R$ 39,6 milhões correspondentes ao pagamento de auxílio emergencial a pessoas que não se enquadraram nos critérios. Foram 47,7 mil pessoas que fizeram a devolução do benefício. Para devolver a quantia, é necessário entrar no site criado especificamente para devolução, emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la.

Casos crescentes

Aumento exponencial de casos de covid-19 no Paraná preocupa autoridades de saúde. O Paraná saltou de 200 para 400 mortes por covid-19 em apenas 15 dias. O número aproxima a curva de novos óbitos à de estados que hoje têm um número de mortes bem mais elevado, como Minas Gerais, Paraíba e Bahia, e mostra o coronavírus em uma disseminação mais acelerada no Paraná que no Rio Grande do Sul.

Ficha Limpa

A Lei da Ficha Limpa completa dez anos. A lei foi idealizada por juristas e outros envolvidos no cenário político que buscavam endurecer os critérios de inelegibilidade no Brasil. A meta era impedir que pessoas com condenações ou que haviam renunciado a cargos públicos para escapar das cassações ficassem impedidos de disputar eleições. Desde então, a lei tem sido usada como instrumento para reduzir a corrupção no Brasil.

Isolamento

Índice de isolamento divulgado no último fim de semana indica que os cascavelenses estão aumentando os cuidados com o isolamento social. O índice de isolamento foi de 53,6% na cidade de Cascavel. Isso representa um aumento de 35% quando comparados aos dois últimos fins de semana. A média de isolamento no estado do Paraná foi de 39,9%.

***Hotel de campanha

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD), confirmou que vai alugar um hotel para abrigar famílias vulneráveis que não podem ficar em isolamento social em casa. “Serão hospedadas pessoas de alta vulnerabilidade social que não podem ficar isoladas, com cinco, seis membros da família num espaço de menos de 40 metros quadrados”.

***Enem

O Ministério da Educação disponibilizou a consulta sobre a nova data do Enem 2020. Para participar, é preciso acessar a página do participante, com CPF e senha utilizados no cadastro do portal único do governo federal, o gov.br, e indicar o período em que prefere fazer as provas. A edição 2020 do Enem recebeu 6,1 milhões de inscrições e 5,7 milhões já estão confirmadas.