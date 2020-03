ADI pelo Paraná: ambulâncias, cirurgias eletivas e cigarro eletrônico

Ambulâncias

O governador Ratinho Junior entrega hoje 164 veículos a cidades de diversas regiões do Estado. São 102 ambulâncias, parte delas para suporte avançado e parte para suporte básico. Outros 62 carros serão destinados às regionais de saúde.

Viagem

O governador Ratinho Junior pediu licença na Assembleia Legislativa para se ausentar do País de 19 a 26 de março. Ratinho Junior vai participar do Paraná Day em Dubai (Emirados Árabes)

Nem fundamental

O professor de Jornalismo Álvaro Pereira alerta que 75 milhões eleitores brasileiros não têm nem o ensino fundamental completo, ou seja, muita gente que fez até 4ª, 5ª, 6 ou 7ª série. “Como qualificar a representação se mais da metade dos eleitores não têm o ensino fundamental completo?”

Cirurgias eletivas

A Secretaria Estadual de Saúde assegurou ao deputado Michele Caputo (PSDB) que vai repassar R$ 13,6 milhões e, com os recursos do Ministério da Saúde, o investimento será de R$ 27,2 milhões às cirurgias eletivas. Caputo considera iniciativa fundamental para reduzir as filas de espera em diversas especialidades, como ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral e vascular. Em algumas regiões, os pacientes aguardam dois, até três anos para serem atendidos.

Problema crônico

“É um problema crônico do SUS. Por isso, é preciso que o Estado coloque recursos próprios nessa área, como já fizemos no passado. A medida zerou a demanda por cirurgias em algumas especialidades e diminuiu drasticamente em outras”, disse Michele Caputo, que já foi secretário estadual da Saúde. Entre 2015 e 2016, o Estado investiu R$ 60 milhões e fez 70 mil procedimentos.

***Melhor do Brasil

O Ministério da Saúde reconhece o sistema de vigilância do Paraná para síndromes gripais e síndromes respiratórias agudas graves como exemplo no País. A afirmação é do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira: “O Paraná tem uma rede muito organizada e capilarizada de monitoramento e vigilância da Influenza. Outras regiões no País têm bons sistemas, mas o do Paraná é considerado hoje o melhor do Brasil”.

Comunicação

Proposta do deputado Delegado Francischini (PSL), aprovada na Assembleia Legislativa, obriga condomínios residenciais a comunicar aos órgãos de segurança quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.

Modelo para o Brasil

A saúde pública de Cascavel figura entre as melhores do Brasil. São 13 unidades básicas, 30 unidades de saúde da família, três farmácias básicas e três unidades de pronto-atendimento que, juntas, formam os pilares da saúde primária da cidade e impulsionaram Cascavel ao posto de 16ª cidade com a melhor saúde pública do País, conforme o estudo da consultoria Macroplan, publicado pela Revista Exame. “Os números da saúde retratam o retorno do que investimos. Até o fim de 2020 prevemos a marca de R$ 1 bilhão de investimentos na saúde de Cascavel”, disse o prefeito Paranhos (PSC).

***Cigarro eletrônico?

“Aí você está lidando com uma indústria criminosa. Quer coisa mais terrível do que colocar sabores nesses cigarros? Menta, maçã, até chocolate! Pra viciar as crianças! E a Anvisa não consegue proibir porque a pressão dessa indústria de cigarros é brutal. Temos que ter programas públicos para fumantes! Fui fumante por 27 anos, sei que é difícil parar” – do médico Drauzio Varella em entrevista à imprensa.