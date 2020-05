Adi pelo Paraná. Água Boa, segura o cartão e mal avaliados

Água Boa

A Sanepar está investindo, somente em 2020, R$ 15 milhões na ampliação do programa Caixa D’Água Boa em 134 cidades paranaenses. “Já foram atendidas 500 famílias até o ano passado, outras 1.700 famílias de 70 municípios no início deste ano. Nesta segunda fase, até dezembro, mais 1,8 mil famílias de 64 cidades serão atendidas, totalizando 4 mil famílias beneficiadas com água tratada”, confirma o presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Retomada

O governador Ratinho Junior considera que o Paraná será um dos primeiros estados do Brasil a retomar as atividades econômicas após a pandemia do coronavírus. Segundo ele, se o Estado mantiver o bom controle da pandemia e houver regressão na curva de contágio, a expectativa é de que em agosto todas as atividades produtivas voltem à normalidade e será possível retomar o caminho do crescimento de maneira acelerada.

Segura o cartão

Os deputados estaduais estão recebendo dúvidas dos beneficiários do cartão do Programa Comida Boa. “Segura o cartão, ainda tem mais duas parcelas”, orientou o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) a uma beneficiária que já recebeu a primeira parcela de R$ 50. Quem tem o cartão não precisa ir aos postos de distribuição. É só fazer a compra de alimentos nos mercados credenciados.

Fake news

O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão de contratos de anúncio publicitário do Banco do Brasil com sites, blogs, portais e redes sociais. A decisão do ministro Bruno Dantas parte de análise feita pelo tribunal de repasses de verba do banco para sites acusados de publicar fake news.

Mal avaliados

Pesquisa do instituto Orbis revela que os brasileiros não estão satisfeitos com a atuação das autoridades federais. A avaliação do governo Jair Bolsonaro é “ruim ou péssima” para 52%, enquanto 50,7% classificam o Congresso Nacional da mesma forma. A avaliação do governo é “bom ou ótimo” para 29,8% e regular para 15%. Já o Congresso é bom ou ótimo para apenas 5,8%.

Merenda escolar

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a distribuição de alimentos da merenda escolar às famílias dos alunos de escolas públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas de educação básica cujas aulas foram suspensas em razão da pandemia da covid-19. Segundo o projeto, que seguir para o Senado, os alimentos serão comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Privatiza, sim!

O deputado federal Felipe Francischini (PSL) afirma que a privatização da Eletrobras é necessária para o Brasil. Segundo o deputado, “desde o ano passado eu escuto essa possibilidade mais pela mídia do que pelo Congresso Nacional. Na CCJ, ninguém nunca me trouxe esse tema. Hoje, a Eletrobras é a empresa com mais déficit no mercado. Sou favorável, sim! à privatização da Eletrobras. O principal problema da empresa é a exposição à política populista”, disse o presidente da CCJ.