ADI pelo Paraná: Agilidade e Filiação partidária

O Governador Carlos Massa Ratinho Junior em visita nesta quarta-feira (01/04), ao Laboratório Central do Estado - LACEN acompanhado do secretario de Estado da Saúde, Beto Preto. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

lacen gov — O Governador Carlos Massa Ratinho Junior em visita nesta quarta-feira (01/04), ao Laboratório Central do Estado - LACEN acompanhado do secretario de Estado da Saúde, Beto Preto. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Agilidade

O governador Ratinho Junior agradeceu aos 70 profissionais do Lacen que trabalham diariamente para disponibilizar os resultados dos exames do coronavírus, o que ajuda a orientar os tratamentos da covid-19. “O Lacen tem padrão de qualidade internacional e é referência no Brasil. Neste momento, o mundo inteiro trabalha por mais exames e mais testes. E o laboratório tem nos ajudado a tomar as decisões mais corretas e sensatas em defesa das famílias paranaenses. Fiz questão de agradecer a dedicação dos funcionários, as horas e horas de muito trabalho. Se não tivéssemos a qualidade do Lacen, possivelmente não conseguiríamos tratar da maneira adequada alguns casos ou diminuir o número de pessoas infectadas”.

Filiação partidária

O deputado federal Ricardo Barros (PP) não concorda com o adiamento do prazo de filiações. Segundo ele, o PP no Paraná trabalha com agilidade para lançar candidatos a prefeitos e formar chapas de vereadores. O próprio partido protocolou ação direta de inconstitucionalidade no STF solicitando o adiamento do prazo de desincompatibilização e de filiação partidária por 30 dias. O prazo final é até 4 de abril.

Turismo no mundo

A Organização Mundial de Turismo lançou um conjunto de recomendações pedindo apoio urgente ao setor de turismo global não apenas para se recuperar do desafio sem precedentes do coronavírus, mas para “retornar melhor e mais fortalecido ao crescimento”. As recomendações fornecem aos países uma lista de possíveis medidas para ajudar nosso setor a manter o emprego e apoiar as empresas em risco neste exato momento.

Turismo no Paraná

O presidente do Sindiabrabar, Fábio Aguayo, destacou algumas ações que podem ser desempenhadas para alavancar o turismo no Paraná, mesmo em tempo de crise. “Um programa de incentivo ao turismo, com as hashtags Turismo é Meu Negócio, Somos Turismo, Somos Paraná para incentivar os paranaenses a viajar dentro do Estado. Também é preciso convencer moradores de outras regiões do País a conhecer as 14 diferentes faces do Paraná.”

***Hospitais de campanha

Estádios brasileiros estão se tornando grandes hospitais de campanha para pacientes com coronavírus. O Pacaembu, em São Paulo, contará com 200 leitos. O Presidente Vargas, em Fortaleza, 204 leitos. O Canarinho, em Roraima, recebeu 120 leitos. O Maracanã, no Rio de Janeiro, prevê 400 leitos. E o Mané Garrincha, Brasília, deve receber 200 leitos. O Couto Pereira, em Curitiba, ofereceu os quartos do alojamento para hospedar os profissionais de saúde.

***Na disputa

O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost (PSD), afirmou que segue na legenda e mantém sua disposição de disputar a Prefeitura de Curitiba com o aval das direções municipal e estadual da sigla. Leprevost garante que está “absolutamente tranquilo” e que deve seguir no governo até o dia 2 de junho.

Vouchers de transporte

A empresa 99, de transporte por aplicativo, doou 8 mil corridas como suporte ao combate do novo coronavírus em Curitiba. Os vouchers vão ser administrados pela Secretaria Municipal da Saúde e serão usados por técnicos de enfermagem, agentes de serviços gerais, profissionais administrativos e voluntários que estejam atuando no avanço da covid-19.

***Apae

O deputado Pedro Lupion (DEM) destinou emenda parlamentar de R$ 200 mil para compra de mobiliários e equipamentos para Apae de Santo Antônio da Platina. “Investimentos nas Apaes são fundamentais, pois as associações prestam um serviço de assistência social voltado ao acolhimento e suporte à pessoa com deficiência”, disse.