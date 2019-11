Adetur e Municípios da região promovem passeio ciclístico de lançamento da Rota da Fé

A Diretoria da Adetur Cataratas e Caminhos, juntamente com representantes dos Municípios de Santa Helena, Missal e Itaipulândia, estiveram reunidos nesta semana na Prefeitura de Itaipulândia para alinhar detalhes sobre o evento de lançamento da Rota da Fé, onde será realizado um passeio ciclístico no dia 14 de dezembro. As informações sobre as inscrições dos ciclistas serão divulgadas nos próximos dias.

A Rota da Fé tem por objetivo contemplar capelas e os principais monumentos religiosos existentes nos municípios de Santa Helena, Missal e Itaipulândia. O roteiro, que tem início no monumento do Cristo Esplendor em Santa Helena, passa pelo monumento de São Pedro em Missal e finaliza no monumento de Nossa Senhora Aparecida em Itaipulândia.

A rota turística tem um percurso de aproximadamente 65 quilômetros e prevê trajetos em estradas e caminhos secundários pavimentados e não pavimentados, valorizando também algumas propriedades e atrativos turísticos do meio rural dos três municípios.

De acordo com a diretora do Departamento de Fomento ao Turismo de Santa Helena, Janaina Paula Teodoro, o município buscará entidades parceiras para a realização do evento, que darão suporte nos pontos de apoio ao longo do percurso. “O município de Santa Helena fica honrado em ser sede da largada desse evento que vem alavancar o turismo tanto da nossa cidade quanto da região, valorizando o nosso espaço, as nossas belezas, dando ênfase ao que tem de bom e bonito em todo esse nosso trajeto mais rural. O município vai fazer o que for necessário para receber bem todos esses ciclistas que vão fazer esse trajeto”, destaca.

Segundo o Presidente da Adetur, Jadir Darlan Puntel, o principal objetivo é que a Rota da Fé se torne um destino turístico visitado pelos adeptos de ciclismo, cavalgada, entre outras modalidades. “Temos a intenção de nos próximos anos manter essa data certa já onde acontecerá esse evento. A entidade busca promover eventos que fomentem o turismo na nossa região e mais uma vez a Adetur está entregando um produto turístico, contemplando esses três municípios, Santa Helena, Missal e Itaipulândia”, finaliza.