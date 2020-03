Adesanya e Romero disputam o cinturão do médios no UFC 248

Nova Iorque – O UFC chega à sua edição número 248 neste fim de semana, em Las Vegas (EUA), com uma luta entre um lutador que se tornou realidade no Ultimate e outro que nunca deixou ser promessa. Num dos eventos mais esperados do ano, o nigeriano campeão peso-médio (84 kg) Israel Adesanya e o cubano Yoel Romero fazem a luta principal da noite. Já no co-evento principal, a chinesa campeã peso-palha (52 kg) Weili Zhang enfrenta a polonesa Joanna Jedrzejczyk. O card preliminar está marcado para iniciar às 20h30 (de Brasília) deste sábado (7), enquanto o principal está marcado para começar à meia-noite.

Para o invicto Adesanya, de 30 anos e 1,93m, será a primeira defesa do cinturão que ganhou em luta com Robert Whittaker, em outubro de 2019. Antes, ele carregava o título interino da categoria, após vitória sobre Kelvin Gastelum. Ao todo, ele, que estreou no UFC em fevereiro de 20148, tem vitórias na organização. Em toda a carreira, são 18 triunfos, sendo 14 por nocaute.

Já Romero, de 42 anos, 1,82m e desde 2013 no UFC, aposta na experiência para tentar uma conquista inédita. Após ficar invicto por quatro anos (oito lutas) no Ultimate, ele disputou o cinturão em 2017, mas conheceu sua primeira derrota, diante de Robert Whittaker. No ano seguinte, não bateu peso para disputar o título de campeão interino (venceu Luke Rockhold) nem valendo o cinturão dos médios (perdeu a revanche para Whittaker). Sua última luta foi em agosto de 2019, quando foi derrotado pelo brasileiro Paulo Borrachinha.

Brasileiros

Por falar em brasileiros, três deles lutarão no UFC 248: Polyana Viana vai enfrentar Emily Whitmire pelos palhas, Rodolfo Vieira vai enfrentar Saparbek Safarov pelos médios, ambos no card preliminar, e Alex Cowboy terá o desafio de sua vida contra Max Griffin no card principal, pelos meio-médios (77 kg).