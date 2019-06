Adelar Arrosi libera ordem de serviço de R$ 926 mil com recursos próprios

Ibema – A Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda, de Guarapuava, é a empresa vencedora de licitação para o recapeamento de um trecho de 27.151,14 metros quadrados em ruas e avenidas em Ibema.

O prefeito Adelar Arrosi (PSDB) acaba de assinar a ordem de serviços para o início dos trabalhos. O investimento na execução das benfeitorias, que alcançarão várias regiões do perímetro urbano, será de R$ 926.121,31, recursos próprios do Município.

A empresa terá 150 dias para executar os serviços, que devem observar pontos do Contrato 63/2019. Um dos aspectos mais importantes, segundo Adelar Arrosi, é a característica do recape asfáltico, com uso de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

A contratada deverá fornecer material, mão de obra e observar atentamente os projetos e o memorial descritivo. “A expectativa é de que a empresa vencedora, além de um bom trabalho e dentro do prazo acordado, cumpra com todas as exigências contratuais”, diz o prefeito de Ibema.

Conforme Adelar Arrosi, a administração pública estará atenta para que tudo o que foi contratado seja cuidadosa e caprichosamente cumprido, dentro do princípio de probidade, obra de interesse público.

Trechos

Os trechos que vão receber recapes são os seguintes: Avenida Ítalo Gomes Nápoli, com 1.975,48 metros quadrados; Portal de Acesso, 208,80 metros quadrados; Rua Maringá, 9.204,73 metros; Rua 21 de Abril, 1.145,29 metros; Rua Rolândia, 1.133,21 metros; pátio de acesso à rodoviária, 1.150,07 metros; Ruas Paranavaí, com 2.321,48 metros quadrados; Maranhão, com 6.423,23 metros; Pato Branco, com 1.956,04 metros; Irati, com 132 metros; Estado do Rio, com 580,80 metros; Pato Branco esquina com Minas Gerais com 372 metros; e Avenida Rene Gomes Nápoli, com 45 metros quadrados.