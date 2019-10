Acordo que reduz ICMS sobre querosene garante mais voos que previsto

Curitiba – Os impactos do acordo que resultou na redução da alíquota do ICMS sobre querosene de aviação de 25% para 12% em São Paulo estão sendo maiores que o acordado. O compromisso inicial previa 490 novos voos semanais da Azul, da Gol, da Latam e da Passaredo. Agora já são 648 partidas semanais, das quais 491 estão em operação em 32 aeroportos de 16 estados.

Só para o Paraná são 58 novos voos: 24 serão operados no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, 14 no Aeroporto de Cascavel, 13 no Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) e 7 no Aeroporto de Maringá.

“Ao receber 58 novas partidas e chegadas semanais, o Paraná é um ótimo exemplo de como esse acordo não se restringe ao estado de São Paulo, pois ampliará a conectividade aérea nacional, gerando mais empregos e renda em todas as cidades beneficiadas com os voos”, afirma o presidente da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Eduardo Sanovicz.