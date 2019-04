Acit alerta empresários sobre fraudes em boletos bancários em Toledo

A Acit (Associação Comercial e Empresarial ) de Toledo emitiu uma nota sobre fraudes em boletos bancários no município nessa quarta-feira (24). Leia abaixo a nota na íntegra:

Com o relato de casos que têm gerado prejuízos aos empresários da cidade, é necessário conferir a veracidade dos dados de boletos eletrônicos no momento da impressão da segunda via, tendo em vista que geralmente o golpe ocorre alterando apenas a linha digitável do boleto, manipulando a conta recebedora e o valor do documento.

Desta forma, alertamos para que tomem alguns cuidados na hora da emissão e pagamento dos boletos:

Primeiro, é essencial que o antivírus do seu computador esteja sempre atualizado. Caso precise imprimir uma via de boleto pela internet, evite imprimir em computadores que você não conhece;

Evite clicar em links desconhecidos para geração de boleto, pois você pode estar sendo direcionado para uma página falsa com boleto adulterado;

Confirme se o nome do cedente corresponde ao da empresa para a qual está efetuando o pagamento;

Confira se os três primeiros números da linha digitável correspondem ao banco que emitiu o boleto;

Verifique se o código de barras possui alguma falha que impeça a leitura automática, ou, se algum dado estiver inconsistente, entre em contato com o emitente;

Antes de confirmar o pagamento, seja via internet banking ou no caixa eletrônico, verifique se os dados conferem com o boleto original.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3055-4605.