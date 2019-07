Acesso: campeão sai neste domingo

Cornélio Procópio – Após o empate por 2 a 2 na primeira partida da decisão disputado em Francisco Beltrão, PSTC, de Cornélio Procópio, e União, de Francisco Beltrão, definem neste domingo, às 11h, quem levará a taça de campeão para casa.

Jogando diante da torcida no Estádio Ubirajara Medeiros, o PSTC quer a vitória para comemorar junto com a torcida. E munição pra isso é o que não falta. O time do Norte Pioneiro tem sido impecável no ataque. Em 17 jogos, foram marcados 40 gols.

Já a equipe de Francisco Beltrão marcou 23 vezes.

Conforme o regulamento, caso haja igualdade de pontos ganhos, será considerado como primeiro critério de desempate o saldo de gols e, persistindo o empate, será o vencedor o clube de melhor campanha, considerando a Segunda e a Terceira Fase.