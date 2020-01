Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, informa que pretende realizar até o fim deste mês uma reunião com os preparadores, visando discutir o Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel. O regulamento será o mesmo do Turismo Nacional, que passa a ser adotado por todos os estados que sediam competições de Marcas 1.6. Orlei pretende criar a categoria Turismo com o mesmo regulamento do Turismo Terra, de Curitiba.

