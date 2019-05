Panorama regional do dia 29 de maio de 2019

Arena poliesportiva

Seguem em ritmo acelerado as obras da Arena Poliesportiva de Quatro Pontes. O trabalho iniciou-se com a retirada da quadra de areia, árvores e calçadas e agora vem a execução de piso e serviços complementares, muro de contenção, guarda corpo, caixa de passagem, bebedouro e outros. Depois da conclusão desta etapa começa-se a edificação da arena, com a incorporação também de contêineres que funcionarão como vestiários, lanchonetes ou depósito de materiais.

Concurso público

Prefeitura de Santa Helena abre inscrições para Concurso Público, PSS e PSP. São 171 vagas para as áreas de Saúde, Educação. Também será contratado arquiteto, engenheiro civil e assistente em informática. As provas acontecem no dia 29 de junho para os candidatos inscritos nos PSS e PSP, e no dia 30, para quem prestará o concurso. O prazo de inscrição vai até dia 17 de junho. Quem for requerer a isenção da taxa, deverá se inscrever até o dia 04 de junho.

Audiência pública

População de Três Barras do Paraná esta sendo convidada a participar de audiência pública na próxima sexta-feira (31). “Esta será a audiência sobre saúde, educação, administração pública e assistência social”, ressalta o prefeito Hélio Bruning. As audiências são realizadas quadrimestralmente e contam com números que mostram onde cada recurso do município foi investido

Escola revitalizada

Foi entregue na ultima segunda-feira (27) a obra de ampliação da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade em Tupãssi, que passou por uma revitalização dos banheiros e recebeu mais duas novas salas de aula. “Esse investimento garante ainda mais conforto para os alunos e professores que contam com um novo ambiente climatizado atendendo às necessidades dos alunos”, finaliza a Secretária de Educação, Adriana Camozatto.

Festival em Entre Rios do Oeste

Começa amanhã (30) o 2° Festival Municipal da Canção de Entre Rios do Oeste. Com 37 inscritos nas categorias: gospel, kids, sertanejo e popular. Amanhã será realizado a etapa classificatória. Já na sexta-feira (31), acontece a etapa final. De acordo com o coordenador do FesRios, Anderson Back, a expectativa é grande para o evento, que busca descobrir e valorizar novos talentos, além de incentivar à arte e cultura, valorizando talentos que residem no município.

Ação educativa do Maio Amarelo

Com a ajuda das crianças do CMEI João XXIII caracterizados de policiais, foi realizada uma blitz educativa de trânsito com orientações e entrega de panfletos educativos em Cafelândia, em alusão ao Maio Amarelo. “É triste ver que temos um número alto no Brasil de mortes por decorrência do trânsito. Esta ação das crianças e do pessoal do Detran é fundamental para conscientizar os nossos motoristas. Parabéns a todos”, disse o prefeito Estanislau Franus.